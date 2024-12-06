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        Haberler Gündem Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada

        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada

        Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün 18 kaçak göçmen ile birlikte yakalanıp gözaltına alınan 3 organizatörden M.A.U., konulduğu nezarethanenin demir parmaklıklarını esnetip, Jandarma Komutanlığı'ndan kaçtı. Kaçış nezarethanenin kamerasına yansırken, M.A.U. ise aynı gün yakalandı, 6 jandarma görevden uzaklaştırılıp, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:14
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        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
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        Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, Yunan adalarına kaçma hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sahilde 18 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör şüphelisi ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra nezarete konuldu.

        DAKİKALARCA UĞRAŞIP DEMİR PARMAKLIKLARI ESNETTİ

        Adliyeye sevk edilmeyi bekleyen 3 organizatör şüphelisinden M.A.U., nezarethanenin demir parmaklıklarını dakikalarca uğraşarak esnetip, arasından geçebileceği şekilde açtı, ardından da firar etti. Jandarma ekipleri firar ettiğini fark ettikleri M.A.U.'yu saatler içerisinde yeniden yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin firar ettiği o anlar ise nezarethanenin kamerasına da yansıdı.

        6 JANDARMA AÇIĞA ALINDI

        Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Aralık günü Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 kaçak göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör M.A.U. nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 2 organizatörüyle birlikte mezkur şahıs adliyeye sevk edilerek 6 Aralık günü tutuklanmıştır. Gözaltına alınan şahsın firar etmesi olayı ile ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        Fotoğraf: DHA

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