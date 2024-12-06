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        Haberler Dünya ABD'den uçaklı mesaj | Dış Haberler

        ABD bombardıman uçağı ile mesaj verdi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanları (CENTCOM) 'X' üzerinden yaptığı paylaşım B-52 borbardıman uçaklarına yer verdi. CENTCOM'un sorumluluğu altında bulunan bölgede devriye uçuşu gerçekleştiren B-52 stratejik bombardıman uçaklarıyla, ABD'nin Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir mesaj verdiği düşünülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:56
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        ABD'den uçaklı mesaj
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        Uzun zamandır Suriye'nin güneyinde ve güneydoğusunda İran milisleri ile zaman zaman karşı karşıya gelen ABD kuvvetleri Suriye'de yaşanan yeni gelişmelerle birlikte alarm durumuna geçti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada B-52 bombardıman uçaklarının katılımıyla CENTCOM sorumluluk bölgesinde bir hava devriyesi gerçekleştirildiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesi Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'nın bir kısmını kapsıyor.

        Bu hafta içerisinde Deyr-i Zor kırsalında İran milislerini A-10 savaş uçakları ile vuran ABD Hava Kuvvetleri, Suriye'nin güneyinde bulunan Tanf Hava üssünü kullanarak Suriye Çölü'nde bulunan DAEŞ ve İran milis unsurlarını zaman zaman hedef alıyor.

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        DEYR-İ ZOR VE SURİYE ÇÖLÜ'NDEKİ ÇATIŞMALAR

        Suriye Ordusu'nun Deyr-i Zor'u YPG Terör Örgütü unsurlarına devretmesinin ardından İran milisleri ile ABD arasındaki gerilimin artması bekleniyor. Olası bir durumda Tanf Hava üssü ile Deyr-i Zor arasında bulunan bölgenin ABD'nin kontrolü altına girmesi mümkün görünüyor. ABD bu durumu Suriye'de müttefiki olarak gördüğü YPG ile sağlaması bekleniyor.

        Ayrıca uzun zamandır donmada bulunan DAEŞ militanlarının da uyuyan hücrelerini harekete geçirdiği ve Suriye Çölü'nde bazı bölgelere saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

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