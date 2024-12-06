Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
TFF, Fenerbahçe'nin bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır" denildi.
KASIMPAŞA DA YAZI GÖNDERDİ!
Öte yandan Kasımpaşa da, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.
MASRAFLARI KARŞILAMIYOR!
Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamamasıyla gündeme geldi.
Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.