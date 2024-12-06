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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!

        TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Süper Lig'in son sırasında yer alan Adana Demirspor'un 2 puanı var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 19:10 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:18
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        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
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        TFF Kulüp Lisans Kurulu, lisans işlemlerini tamamlayamadığı için Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

        İşte TFF'den yapılan açıklama:

        "TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

        Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor'a 3 puan tenzili cezası verdi."

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