Sonbaharın anahtar parçaları ve trend görünümleri
Sonbahar daha biz anlamadan geldi geliyor. Ve markaların koleksiyonlarını sergilemeye başladığı bu dönemde sonbahar/kış trendlerine göz atmanın tam sırası!
Sonbaharda markalar ‘fantastik’ değil ‘gerçek’ moda üzerine odaklanıyor. Tasarımcılar bu sezon genellikle gündelik giysiler ve kombinlenebilir parçalar üzerinde yoğunlaşıyor.
Dünyada artan kaosa karşılık moda dünyası, giysilerle kendine kalkan oluşturarak, kıyafetlerle rahatlık sağlamayı tercih ediyor.
Bottega Veneta’nın tasarımcısı Matthieu Blazy’a göre bu mesaj ‘gündelik olanı anıtsal bir hale getirme’yle ilgili... Bu mesaj da özünde sonbahar/kış 2024'ün mottosunu oluşturuyor!
Genel olarak, sonbaharda farklı materyaller ve dokular ön planda. Tüvit ve deri ceketler, balıksırtı desenler ile çizgili trikolar çabasız şıklığın anahtarı…
Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada barındıran parçalar, soğuk ve puslu havalarda hem stil sahibi hem de konforlu bir görünüm sağlıyor.
Moda, dünyadaki karmaşalardan kaçışın ve kişisel rahatlamanın bir yolu olarak kendini gösteriyor.
KURUMSAL ŞIKLIK
Kravatların geçmişte kaldığını mı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tasarımcılar, bu sezon kravat gibi kurumsal simgeleri eleştirel bir bakış açısıyla ele alıyor.
Modacılara göre kravatlar, yalnızca bir moda unsuru olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal değişimlerin bir yansıması… Bu yaklaşımla iş dünyasının eski kuralları ve güç dinamikleri sorgulanıyor.
HAFTA SONU KIRLARDA YÜRÜYÜŞ
Hafta sonu kendinizi şirin mi şirin, yemyeşil bir kasabada hayal edin… Nasıl bir kombin düşünürdünüz? Kareli bir kazak, lastik çizmeler, mumlu parkalar ilk akla gelenler.
Sonbaharda, kırsal yaşamın zarif ve rahat havasını yansıtan giysiler öne çıkıyor. Bu tasarımlar, eski İngiliz aristokrasisinin ve klasik roman karakterlerinin tarzını günümüze taşıyor. Modaya yansıyan bu ‘vintage’ görünümler, hem nostaljik bir hava getiriyor hem de zamansız şıklığı yeniden tanımlıyor.
ATKILI CEKETLER
Bu sezon, moda dünyası yaka detaylarına odaklanıyor. Birkaç sezondur karşılaştığımız atkılı ceketlere ve paltolara daha sık rastlıyoruz. Üstelik bu paltolar, atkı derdini ortadan kaldırarak kayıpların ve ekstra eşya taşımak zorunda kalmanın önüne geçiyor.
KAMUFLAJ DESENLERİ
Pharrell Williams, Louis Vuitton için tasarladığı damoflage (yanıltıcı kamuflaj) deseniyle yeni bir trendin kapılarını araladı. Geleneksel kamuflaj desenlerine yenilikçi bir bakış açısı getiren tasarımcılar, doğayla bağlantı kurarak modern ve estetik parçalar sunuyor. Ancak bu dikkat çekici tasarımlar, kamufle olmanın aksine ‘gizlenmeyi’ neredeyse imkansız hale getiriyor.
HACİMLİ DIŞ GİYİM
Sonbahar geldiğinde, sahte kürk, tüy veya ipliklerden yapılmış hacimli dış giyimlerle kendinizi şımartmak isteyeceksiniz. Bu sezon, kalın ve kabarık dış giyim parçaları öne çıkıyor ve sizi hem sıcak tutarken hem de stil sahibi gösteriyor.
GENİŞ YAKALAR
Sonbahar ve kış sezonunda, silüeti güçlendiren omuz detayları ön planda. Bu geniş omuzlar, 80'lerin "Çok daha iyidir" anlayışını temsil eden Fransız modacı Claude Montana’nın tasarımlarından ilham alıyor.
BAŞTAN AŞAĞI TRİKO
Havaların ne sıcak ne de soğuk olduğu bu kafa karıştırıcı geçiş döneminde, trikolar ideal bir seçenek. Bu parçaları kombinlerken aksesuarlarınızı kolayca değiştirebilir ve ekstra katmanlarla stilinizi zenginleştirebilirsiniz. Özellikle triko pantolon ve bluz takımları, etekler ve elbiselerle bir araya geldiğinde bütünsel bir görünüm yakalamak son derece kolay.
TEK RENK SONBAHAR KOMBİNİ
Sonbahar deyince akla gri ya da kahve tonlarının gelmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Ancak soğuğu çağrıştıran bu tonları şıklaştırarak daha havalı hale getirmek mümkün. Tek renkten oluşan kombinler, zarif bir stil yaratmanın en etkili yollarından biri. Özellikle acı kahve ve fume tonlarındaki kombinlere bu yıl sıkça rastlayacağız.
SONBAHARIN KAHRAMANLARI ÇİZGİLİ GÖMLEKLER VE TRİKOLAR
Ne kadar geniş omuzlar ya da kravatlar popüler olsa da klasik ve kullanışlı parçalardan da şaşmamak gerek! Klasik çizgili desenler, modern bir dokunuşla sonbahara uyarlanıyor. Gündüzden geceye geçişin anahtarları olan çizgili gömlek ve trikolar kapsül dolabın da olmazsa olmazları... Bilekte biten denim etek, havalı güneş gözlükleri ve rahat düz ayakkabılarla tam bir sonbahar kombini oluşturabilirsiniz. Hava soğursa, bu görünümü şık bir botla tamamlayarak tarzınızı koruyabilirsiniz.
SÜET CEKET
Trendler ne kadar gelip geçici olsa da serin havalarda üzerimize alacağımız ince bir ceketin modası eskimiyor. Ünlü modaevlerinin koleksiyonlarını ve sokak stilinde öne çıkan parçaları takip ettikten sonra, bir zamanlar ‘modası geçmiş’ olarak görülen süet ceketlerin yine popüler olduğunu söyleyebiliriz. Süet ceket, beyaz bir tişört ve boru paça bir jeanle de kombinlenebilir. Ya da Emily in Paris’teki Sylvie’den esinlenip lüks bir görünüm elde edebilirsiniz.
EKSTRA UZUN VE DERİ TRENÇKOTLAR
Ekstra uzun, deri trençkotlar 2024 sonbahar/kış sezonunun dikkat çeken trendlerinden biri. Sokak modasında sıkça gördüğümüz bu trend, günlük giyimden gece davetlerine kadar çeşitli etkinliklerde uygun. Deri trençkotları özellikle siyah ve kahverengi tonlarında tercih edebilirsiniz.
GEÇİŞ DÖNEMİ SONBAHAR KOMBİNİ
Yağmur ya da güneş, ani sıcaklık artışları ya da beklenmedik soğuklar... Sonbahar havası ekim ortasına kadar oldukça değişken olabilir. Bu duruma karşı en iyi çözüm tabii ki ince ve kat kat kıyafetler... Örneğin ipek bir bluz üzerine şık blazer sıcak havalarda bunaltmayacaktır.
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