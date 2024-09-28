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Sonbaharın anahtar parçaları ve trend görünümleri

Sonbahar daha biz anlamadan geldi geliyor. Ve markaların koleksiyonlarını sergilemeye başladığı bu dönemde sonbahar/kış trendlerine göz atmanın tam sırası!

Giriş: 28.09.2024 - 08:30 Güncelleme: 28.09.2024 - 08:30
Bilge Tunçer
Haberler Stil Sonbaharın anahtar parçaları ve trend görünümleri

Sonbaharda markalar ‘fantastik’ değil ‘gerçek’ moda üzerine odaklanıyor. Tasarımcılar bu sezon genellikle gündelik giysiler ve kombinlenebilir parçalar üzerinde yoğunlaşıyor.

Dünyada artan kaosa karşılık moda dünyası, giysilerle kendine kalkan oluşturarak, kıyafetlerle rahatlık sağlamayı tercih ediyor.

Bottega Veneta’nın tasarımcısı Matthieu Blazy’a göre bu mesaj ‘gündelik olanı anıtsal bir hale getirme’yle ilgili... Bu mesaj da özünde sonbahar/kış 2024'ün mottosunu oluşturuyor!

Genel olarak, sonbaharda farklı materyaller ve dokular ön planda. Tüvit ve deri ceketler, balıksırtı desenler ile çizgili trikolar çabasız şıklığın anahtarı…

Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada barındıran parçalar, soğuk ve puslu havalarda hem stil sahibi hem de konforlu bir görünüm sağlıyor.

Moda, dünyadaki karmaşalardan kaçışın ve kişisel rahatlamanın bir yolu olarak kendini gösteriyor.

KURUMSAL ŞIKLIK

Kravatların geçmişte kaldığını mı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tasarımcılar, bu sezon kravat gibi kurumsal simgeleri eleştirel bir bakış açısıyla ele alıyor.

Modacılara göre kravatlar, yalnızca bir moda unsuru olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal değişimlerin bir yansıması… Bu yaklaşımla iş dünyasının eski kuralları ve güç dinamikleri sorgulanıyor.

HAFTA SONU KIRLARDA YÜRÜYÜŞ

Hafta sonu kendinizi şirin mi şirin, yemyeşil bir kasabada hayal edin… Nasıl bir kombin düşünürdünüz? Kareli bir kazak, lastik çizmeler, mumlu parkalar ilk akla gelenler.

Sonbaharda, kırsal yaşamın zarif ve rahat havasını yansıtan giysiler öne çıkıyor. Bu tasarımlar, eski İngiliz aristokrasisinin ve klasik roman karakterlerinin tarzını günümüze taşıyor. Modaya yansıyan bu ‘vintage’ görünümler, hem nostaljik bir hava getiriyor hem de zamansız şıklığı yeniden tanımlıyor.

ATKILI CEKETLER

Bu sezon, moda dünyası yaka detaylarına odaklanıyor. Birkaç sezondur karşılaştığımız atkılı ceketlere ve paltolara daha sık rastlıyoruz. Üstelik bu paltolar, atkı derdini ortadan kaldırarak kayıpların ve ekstra eşya taşımak zorunda kalmanın önüne geçiyor.

KAMUFLAJ DESENLERİ

Pharrell Williams, Louis Vuitton için tasarladığı damoflage (yanıltıcı kamuflaj) deseniyle yeni bir trendin kapılarını araladı. Geleneksel kamuflaj desenlerine yenilikçi bir bakış açısı getiren tasarımcılar, doğayla bağlantı kurarak modern ve estetik parçalar sunuyor. Ancak bu dikkat çekici tasarımlar, kamufle olmanın aksine ‘gizlenmeyi’ neredeyse imkansız hale getiriyor.

HACİMLİ DIŞ GİYİM

Sonbahar geldiğinde, sahte kürk, tüy veya ipliklerden yapılmış hacimli dış giyimlerle kendinizi şımartmak isteyeceksiniz. Bu sezon, kalın ve kabarık dış giyim parçaları öne çıkıyor ve sizi hem sıcak tutarken hem de stil sahibi gösteriyor.

GENİŞ YAKALAR

Sonbahar ve kış sezonunda, silüeti güçlendiren omuz detayları ön planda. Bu geniş omuzlar, 80'lerin "Çok daha iyidir" anlayışını temsil eden Fransız modacı Claude Montana’nın tasarımlarından ilham alıyor.

BAŞTAN AŞAĞI TRİKO

Havaların ne sıcak ne de soğuk olduğu bu kafa karıştırıcı geçiş döneminde, trikolar ideal bir seçenek. Bu parçaları kombinlerken aksesuarlarınızı kolayca değiştirebilir ve ekstra katmanlarla stilinizi zenginleştirebilirsiniz. Özellikle triko pantolon ve bluz takımları, etekler ve elbiselerle bir araya geldiğinde bütünsel bir görünüm yakalamak son derece kolay.

TEK RENK SONBAHAR KOMBİNİ

Sonbahar deyince akla gri ya da kahve tonlarının gelmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Ancak soğuğu çağrıştıran bu tonları şıklaştırarak daha havalı hale getirmek mümkün. Tek renkten oluşan kombinler, zarif bir stil yaratmanın en etkili yollarından biri. Özellikle acı kahve ve fume tonlarındaki kombinlere bu yıl sıkça rastlayacağız.

SONBAHARIN KAHRAMANLARI ÇİZGİLİ GÖMLEKLER VE TRİKOLAR

Ne kadar geniş omuzlar ya da kravatlar popüler olsa da klasik ve kullanışlı parçalardan da şaşmamak gerek! Klasik çizgili desenler, modern bir dokunuşla sonbahara uyarlanıyor. Gündüzden geceye geçişin anahtarları olan çizgili gömlek ve trikolar kapsül dolabın da olmazsa olmazları... Bilekte biten denim etek, havalı güneş gözlükleri ve rahat düz ayakkabılarla tam bir sonbahar kombini oluşturabilirsiniz. Hava soğursa, bu görünümü şık bir botla tamamlayarak tarzınızı koruyabilirsiniz.

SÜET CEKET

Trendler ne kadar gelip geçici olsa da serin havalarda üzerimize alacağımız ince bir ceketin modası eskimiyor. Ünlü modaevlerinin koleksiyonlarını ve sokak stilinde öne çıkan parçaları takip ettikten sonra, bir zamanlar ‘modası geçmiş’ olarak görülen süet ceketlerin yine popüler olduğunu söyleyebiliriz. Süet ceket, beyaz bir tişört ve boru paça bir jeanle de kombinlenebilir. Ya da Emily in Paris’teki Sylvie’den esinlenip lüks bir görünüm elde edebilirsiniz.

EKSTRA UZUN VE DERİ TRENÇKOTLAR

Ekstra uzun, deri trençkotlar 2024 sonbahar/kış sezonunun dikkat çeken trendlerinden biri. Sokak modasında sıkça gördüğümüz bu trend, günlük giyimden gece davetlerine kadar çeşitli etkinliklerde uygun. Deri trençkotları özellikle siyah ve kahverengi tonlarında tercih edebilirsiniz.

GEÇİŞ DÖNEMİ SONBAHAR KOMBİNİ

Yağmur ya da güneş, ani sıcaklık artışları ya da beklenmedik soğuklar... Sonbahar havası ekim ortasına kadar oldukça değişken olabilir. Bu duruma karşı en iyi çözüm tabii ki ince ve kat kat kıyafetler... Örneğin ipek bir bluz üzerine şık blazer sıcak havalarda bunaltmayacaktır.

*Görseller Shutterstock, Splash ve AP tarafından servis edilmiştir.

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
UEFA Avrupa Ligi'nde haftayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattık. Beşiktaş, Ajax'a 4-0 mağlup olurken Galatasaray, Avrupa Ligi’nde PAOK (3-1) engelini sorunsuz geçti. Fenerbahçe ise Union Saint Gilloise takımını 2-1 mağlup etti. Türkiye’nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya 4 takımla yoluna devam ediyor. İşte ülke puanındaki son durumumuz...
Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
Türkiye İş Bankası’nın, 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlediği “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" başlıklı uluslararası konferansında konuşan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, "“Gelecek 20 yıl kritik bir süreç. Dünyayı değiştirecek akımlara hazır olmayan ülkeler daha da geri kalacaklar. Türkiye'nin ekonomik olarak, bilimsel olarak, siyasi olarak bu akımlara hazır olması lazım ve bence bunun şu anda başlaması lazım” dedi.
Gözyaşlarına boğuldu
Kurucusu olduğu hayır kurumunun yolsuzluk soruşturması sonucu 5 yıl boyunca hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edilen Naomi Campbell, bu kararın ardından Fransa tarafından onurlandırılırken gözyaşlarını tutamadı. Fransız Kültür Bakanlığı'nın nişanla onurlandırdığı ünlü model, gözyaşlarına boğuldu
“Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, GSM operatörlerinin yüzde 250-300 oranında zam yapmasını tekrar eleştirerek, "Yıl sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 40 olduğu yerde yüzde 200-300 zam ne demek!" dedi
İşte kültür sanat ajandası
Bu hafta vizyona giren filmler arasında en dikkat çekici olanı Megalopolis… Senaristliğini ve yönetmenliğini Francis Ford Coppola’nın üstlendiği Megalopolis’te, yıkıcı bir felaketin ardından değişmek zorunda olan Roma Şehri için dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina’nın ütopik, idealist gelecek hayalini konu ediliyor. Haftanın yerli komedi filmi Meşru Gayri Meşru’da telefon dolandırıcılarının eline düşen bir hukuk profesörünün hikayesini konu ediniyor. Haftanın korku filmi Azrail’de artık kimsenin konuşmadığı bir dünyada, kadınların liderliğindeki bir topluluk, hapisten kaçan Azrail adında genç bir kadının izini sürer. Haftanın animasyon filmi ise Kuzugiller ve Uçuş Hayali oldu. Ayrıca Joker yeniden vizyona giriyor, önümüzdeki hafta da ikinci filmi Joker: İki Delilik vizyona girecek. Angry Birds Filmi 2, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Şirinler: Kayıp Köy de çocuklar ve animasyon sevenler için yeniden vizyona giriyor. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay’on rol aldığı Kel Diva 30 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek. Oyunda bir abzürtlüğün içinde anlam bulmak anlatılıyor. 34. Akbank Caz Festivali başlıyor… Açılışında Kenan Doğulu 28 Eylül Cumartesi günün Müze Gazhane’de konser veriyor. Gece Yolcuları 20. Yıl Özel Konseri 28 Eylül’de Zorlu'da. 28 Eylül’de Yaşar, 29 Eylül’de Güldür Güldür Show, 30 Eylül’de Başrolde Emel Sayın Harbiye Açık Hava’da olacak. Yunanistan Başkonsolosluğu’nda 23 Ekim’e kadar İstanbul’dan New York’a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu sergisi, Institut Francais’de 30 Kasım’a kadar BEFORE 10 A.M. fotoğraf sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Bay Sinema: Türker Inanoğlu Sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Aralık'a kadar İstanbul Sinema Müzesi’nde olacak. Arter’de Yasemin Özcan'ın Islak Zemin sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Sergide seramik, fotoğraf, metin, video, ses ve performans gibi farklı mecralar yer alıyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.