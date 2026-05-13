        Galatasaray'ın tek rakibi Bayern Münih!

        Galatasaray'ın tek rakibi Bayern Münih!

        Galatasaray, Avrupa'da 2000'li yıllardaki şampiyonluklarıyla sadece Alman kulübü Bayern Münih'e geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:59 Güncelleme:
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!

        Son dört sezonda Türkiye'de Süper Lig'i domine eden sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

        Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

        Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluklarla 2000'li yıllara damgasını vurdu.

        Bundesliga'da 2000'li yılları domine eden Bayern Münih ise tam 20 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

        Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

        Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 13 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

        2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

        Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki şampiyonluk yaşadığı sezonlar şöyle:

        1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

        İLK 5'TEKİ KULÜPLER, BU SEZON DA ŞAMPİYON OLDU

        Avrupa'da 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk yaşayan ilk 5 takım, bu sezonu da şampiyon olarak tamamladı.

        İlk 5'teki Bayern Münih, Galatasaray, Porto, Barcelona ve PSV, sezonu liglerinde zirvede bitirdi.

        Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 5 kulüp:

        TAKIM ÜLKE LİGİ ŞAMPİYONLUK SAYISI
        Bayern Münih Almanya Bundesliga 20
        Galatasaray Türkiye Süper Lig 13
        Porto Portekiz Premier Lig 13
        Barcelona İspanya La Liga 13
        PSV Hollanda Eredivise 13
