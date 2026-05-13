Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir

UBS, altın konusunda olumlu görüşünü korurken, fiyatların bu yıl yeni rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor.

Banka, altın için ons başına 5.600 dolar, gümüşün için ise 100 dolar seviyesini koruduğunu bildirdi. Bugün itibarıyla altının ons fiyatı 4.705, gümüşün ons fiyatı ise 87 dolar civarında işlem görüyor.

UBS Kıymetli Madenler Stratejisti Joni Teves, düzenlenen medya telekonferansında, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yükselmesi ve baz senaryo tahminlerini aşma olasılığının artmaya devam ettiğini belirtti.

Teves, altın fiyatlarındaki yükselişin temel sürücülerinin değişmediğini vurgulayarak, hem özel sektör hem de kamu sektöründen gelen talebin genişlemeye devam ettiğini ve genel yükseliş trendini desteklediğini kaydetti. Yüksek makroekonomik belirsizlik ortamında portföylerde altına stratejik bir bileşen olarak daha fazla yer verilmesi eğiliminin de güçlü şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kısa vadede ise altındaki mevcut konsolidasyonun pozisyon oluşturmak için fırsat yarattığını dile getiren Teves, piyasanın altına halen düşük ağırlık verdiğini söyledi. Ons fiyatının psikolojik eşik olan 4 bin dolar seviyesine ulaşması durumunda "dipten alım" fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

GÜMÜŞTE YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

Joni Teves, gümüş tarafında yatırımcı duyarlılığının geçen yıldan bu yana önemli ölçüde iyileştiğine dikkat çekti. Yatırımcıların gümüşün altından daha iyi performans göstermesini beklediğini kaydetti.

Teves, gümüşe yönelik yatırım talebinin genellikle taktiksel nitelikte olduğunu, altının ise stratejik tahsis olarak görüldüğünü dile getirdi. Çin'deki güçlü fiziksel talebin, stok yenileme ihtiyaçları ve fiziksel yatırımdaki devam eden büyümenin de gümüş piyasasını destekleyeceğini ve küresel yatırımcı güvenini artıracağını belirtti.

Ancak gümüş fiyatlarının altına kıyasla belirgin şekilde daha volatil olması nedeniyle, yatırımcıların gümüşe yönelik tutumunun uzun vadeli çekirdek pozisyonlar yerine kısa vadeli ve taktiksel işlemler üzerine yoğunlaştığını da sözlerine ekledi.