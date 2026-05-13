Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.733,00 %-0,32
        DOLAR 45,4183 %0,10
        EURO 53,2349 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.874,71 %-0,09
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,74 %0,30
        BITCOIN 80.932,00 %0,32
        GBP/TRY 61,4783 %0,01
        EUR/USD 1,1711 %-0,24
        BRENT 106,44 %-1,23
        ÇEYREK ALTIN 11.240,15 %-0,09
        Haberler Ekonomi Altın Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir

        "Altında 4.000 dolar 'dipten alım' fırsatı sunabilir"

        UBS Kıymetli Madenler Stratejisti Joni Teves altın fiyatlarındaki mevcut konsolidasyonun pozisyon oluşturmak için fırsat yarattığını söyledi. Altının ons fiyatının 4 bin dolara gerilemesi durumunda bunun 'dipten alım' fırsatı sunacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir

        UBS, altın konusunda olumlu görüşünü korurken, fiyatların bu yıl yeni rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor.

        Banka, altın için ons başına 5.600 dolar, gümüşün için ise 100 dolar seviyesini koruduğunu bildirdi. Bugün itibarıyla altının ons fiyatı 4.705, gümüşün ons fiyatı ise 87 dolar civarında işlem görüyor.

        UBS Kıymetli Madenler Stratejisti Joni Teves, düzenlenen medya telekonferansında, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yükselmesi ve baz senaryo tahminlerini aşma olasılığının artmaya devam ettiğini belirtti.

        Hindistan altın ithalatında vergiyi artırdı
        Hindistan altın ithalatında vergiyi artırdı

        Teves, altın fiyatlarındaki yükselişin temel sürücülerinin değişmediğini vurgulayarak, hem özel sektör hem de kamu sektöründen gelen talebin genişlemeye devam ettiğini ve genel yükseliş trendini desteklediğini kaydetti. Yüksek makroekonomik belirsizlik ortamında portföylerde altına stratejik bir bileşen olarak daha fazla yer verilmesi eğiliminin de güçlü şekilde sürdüğünü ifade etti.

        REKLAM

        Kısa vadede ise altındaki mevcut konsolidasyonun pozisyon oluşturmak için fırsat yarattığını dile getiren Teves, piyasanın altına halen düşük ağırlık verdiğini söyledi. Ons fiyatının psikolojik eşik olan 4 bin dolar seviyesine ulaşması durumunda "dipten alım" fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

        GÜMÜŞTE YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

        Joni Teves, gümüş tarafında yatırımcı duyarlılığının geçen yıldan bu yana önemli ölçüde iyileştiğine dikkat çekti. Yatırımcıların gümüşün altından daha iyi performans göstermesini beklediğini kaydetti.

        Teves, gümüşe yönelik yatırım talebinin genellikle taktiksel nitelikte olduğunu, altının ise stratejik tahsis olarak görüldüğünü dile getirdi. Çin'deki güçlü fiziksel talebin, stok yenileme ihtiyaçları ve fiziksel yatırımdaki devam eden büyümenin de gümüş piyasasını destekleyeceğini ve küresel yatırımcı güvenini artıracağını belirtti.

        Ancak gümüş fiyatlarının altına kıyasla belirgin şekilde daha volatil olması nedeniyle, yatırımcıların gümüşe yönelik tutumunun uzun vadeli çekirdek pozisyonlar yerine kısa vadeli ve taktiksel işlemler üzerine yoğunlaştığını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de tarihi dönüşüm

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki yeni rotası Mersin, deniz - kum - güneş üçgeninden sıyrılarak küresel bir kültür destinasyonuna dönüşüyor. Festiva, gastronomi noktalarından; dev opera yapımlarına, tarihi miras alanlarından; çocuk atölyelerine uzanan etkinlikle şehrin sosyo-ekonomik dinami...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Kardeş ağabeyi ateşe vermişti! İstenen ceza belli oldu!
        Kardeş ağabeyi ateşe vermişti! İstenen ceza belli oldu!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!