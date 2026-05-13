        Tarihin en akıl almaz faciası: Tank patladı, şehrin üzerine akan 12 bin ton pekmez büyük yıkıma yol açtı

        ABD'nin Boston kentinde 1919 yılında yaşanan felaket, tarihin en sıra dışı endüstriyel facialarından biri olarak kayıtlara geçti. Patlayan tanktan yayılan dev pekmez dalgası, şehri bir anda birbirine kattı.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        1

        Boston’u yutan tatlı felaket

        15 Ocak 1919 günü, ABD’nin Boston kentinde tarihin en sıra dışı endüstriyel facialarından biri yaşandı. Şehrin North End bölgesinde bulunan dev bir pekez tankı aniden patladı ve milyonlarca litre yoğun şeker şurubu sokaklara yayıldı.

        Olay, tarihe “Great Molasses Flood” yani “Büyük Pekmez Seli” olarak geçti. İlk anda ne olduğunu anlayamayan insanlar, kısa sürede üzerlerine doğru ilerleyen koyu renkli dev dalgayla karşı karşıya kaldı.

        Burada kısa bir not geçmek gerekiyor: her ne kadar olay Türkçe kaynaklarda “pekmez felaketi” olarak anılsa da tanktan yayılan madde pekmez değil, “melas” adı verilen endüstriyel bir şuruptu. Ancak melasın, pekmeze olan benzerliği nedeniyle bu olay Türkçe kayıtlarda 'pekmez' olarak geçiyor.

        Fotoğraf: Pekmez Felaketi gerçek görüntüsü. Kaynak: AP.

        2

        Sokaklara doğru gelen dev dalga

        Tankın içinde yaklaşık 8,7 milyon litre, yani yaklaşık 12 bin ton pekmez bulunuyordu. Patlamanın ardından oluşan dalganın bazı noktalarda 7-8 metre yüksekliğe ulaştığı ve saatte yaklaşık 56 kilometre hızla ilerlediği aktarıldı. Yoğun kıvamı nedeniyle pekmez yalnızca çarptığı yapıları parçalamakla kalmadı, kaçmaya çalışan insanları da içine çekti.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        3

        Patlama sesi herkesi korkuttu

        Görgü tanıklarına göre patlama sesi o kadar güçlüydü ki bazı kişiler bunun bir bomba saldırısı ya da deprem olduğunu düşündü. İnsanlar sokaklara çıktığında ise üzerlerine doğru gelen dev bir kahverengi dalgayla karşılaştı. Dönemin anlatımlarında pekmezin “duvar gibi” ilerlediği ifade edildi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        4

        Atlar ve trenler bile sürüklendi

        Felaket sırasında bölgedeki evler, dükkânlar ve demiryolu hatları büyük zarar gördü. Bazı binaların temelleri çökerken, yük trenleri raylarından çıktı. O dönemde sokaklarda kullanılan at arabaları da pekmez dalgasına kapıldı. Görgü tanıkları, insanların ve hayvanların koyu sıvının içinde sürüklendiğini anlattı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        5

        Kurtarma ekipleri ilerlemekte zorlandı

        Olay anında sokaklarda bulunan insanlar yapışkan sıvının altında kaldı. Kurtarma ekipleri bölgeye ulaştığında ilerlemekte bile zorlanıyordu çünkü pekmez, soğuk havanın etkisiyle giderek daha yoğun bir hâl alıyordu. Bazı yaralılara ulaşılması saatler sürdü. Bölgeyi temizlemek için itfaiye ekipleri ve gönüllüler günler boyunca çalıştı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        6

        Onlarca kişi yaşamını yitirdi

        Faciada 21 kişi yaşamını yitirdi, 150’den fazla kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı çarpmanın etkisiyle, bazılarıysa pekmezin içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Dönemin gazeteleri olay yerini “şeker kokulu bir yıkım alanı” olarak tanımladı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        7

        İhmaller yıllar sonra ortaya çıktı

        Yıllar sonra yapılan incelemelerde tankın yeterince sağlam inşa edilmediği ve gerekli güvenlik testlerinden geçirilmeden kullanıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre yapısal eksiklikler ve tank içinde oluşan basınç artışı, facianın başlıca nedenleri arasında yer aldı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        8

        Bir felaket yasaları değiştirdi

        Felaketin ardından açılan davalar, ABD tarihinde önemli hukuk süreçlerinden biri olarak kabul edildi. Şirket, ihmalkârlık nedeniyle tazminat ödemek zorunda kaldı. Büyük Pekmez Felaketi aynı zamanda mühendislik ve yapı denetimi alanlarında daha sıkı kurallar uygulanmasının önünü açtı.

        Fotoğraf: Shutterstock

        9

        Şeker kokusu yıllarca unutulmadı

        Boston sokaklarının temizlenmesi haftalar sürdü. İtfaiye ekipleri ve gönüllüler tonlarca pekmezi kaldırmaya çalıştı. Dönemin anlatımlarına göre şehirde uzun süre tatlı bir şeker kokusu hissediliyordu. Aradan geçen yüz yılı aşkın zamana rağmen olay, tarihin en sıra dışı felaketlerinden biri olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.

        Fotoğrafta selin meydana geldiği Boston sokaklarının günümüzdeki hali görülüyor. Kaynak: AP.

        Haber kaynak: History.com, Britannica, Smithsonian Magazine, Boston Belediyesi Resmî Sayfası, TIME

        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Acı haber
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Alevlerin arasında kaldılar
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
