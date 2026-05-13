Tarihin en akıl almaz faciası: Tank patladı, şehrin üzerine akan 12 bin ton pekmez büyük yıkıma yol açtı

Boston’u yutan tatlı felaket

15 Ocak 1919 günü, ABD’nin Boston kentinde tarihin en sıra dışı endüstriyel facialarından biri yaşandı. Şehrin North End bölgesinde bulunan dev bir pekez tankı aniden patladı ve milyonlarca litre yoğun şeker şurubu sokaklara yayıldı.

Olay, tarihe “Great Molasses Flood” yani “Büyük Pekmez Seli” olarak geçti. İlk anda ne olduğunu anlayamayan insanlar, kısa sürede üzerlerine doğru ilerleyen koyu renkli dev dalgayla karşı karşıya kaldı.

Burada kısa bir not geçmek gerekiyor: her ne kadar olay Türkçe kaynaklarda “pekmez felaketi” olarak anılsa da tanktan yayılan madde pekmez değil, “melas” adı verilen endüstriyel bir şuruptu. Ancak melasın, pekmeze olan benzerliği nedeniyle bu olay Türkçe kayıtlarda 'pekmez' olarak geçiyor.

Fotoğraf: Pekmez Felaketi gerçek görüntüsü. Kaynak: AP.