        Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak - Hava durumu bugün | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmurların etkisi altında. Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 24°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 20°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 25°

        Adana

        Parçalı bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 27°

        Gaziantep

        Güneşli 26°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 17°

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

