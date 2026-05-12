Kalpten genç ölümleri artıyor! Elektronik sigaraların içinde ne var?

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kalp sağlığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyada ve ülkemizde en yaygın ölüm sebebi olan kalp-damar sistemi hastalıklarının, artan risk faktörleri nedeniyle hem görülme sıklığının arttığını hem de görülme yaşının hızla düştüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Okuyan, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp damar hastalıkları tüm dünyada bir numaralı ölüm nedeni. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 1.5 milyon insan bu hastalıklar ve bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de de tablo benzer şekilde çok yaygın ve ciddi bir yük oluşturuyor" dedi.

GENÇLER KALP KRİZİNİ TOLERE EDEMİYOR

Eskiden "yaşlı hastalığı" olarak bilinen kalp sorunlarının artık gençlik çağlarına indiğini belirten Prof. Dr. Okuyan, "Yanlış beslenme, tütün tüketimi, obezite ve hareketsizlik nedeniyle artık 20’li yaşlarda bile damar sertliğine bağlı kalp krizleri ve ölümler görülüyor" dedi.

Prof. Dr. Okuyan, gençlerin kalp krizi geçirdiğinde bunu tolere etmelerinin yaşlılara göre çok daha zor olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Yaşlı hastalarda damar sertliği yıllar içinde yavaş yavaş geliştiği için kalp buna adapte olur ve 'kollateral dolaşım' dediğimiz, tıkanan bölgeyi besleyecek tali yan damarlar geliştirir. Ancak gençlerin vücudu bu strese alışkın değildir; damar aniden tıkandığında o bölgeyi kurtaracak yan damarlar henüz yoktur. Bu yüzden ilk kalp krizi gençlerde çok daha ölümcül seyreder."

ELEKTRONİK SİGARA VE PUFF TEHLİKESİ

Geleneksel sigaranın yanı sıra elektronik sigaraların ve son dönemde gençler arasında yaygınlaşan "puff" cihazlarının büyük bir tehlike olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Bunların içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. En az normal sigara kadar hatta bazen daha fazla kalbe, akciğere ve tüm damar sistemine zarar veriyor" uyarısında bulundu.

Okuyan, "Ben gencim, bana bir şey olmaz" fikrinin de çok yanlış olduğunu dile getirdi.

GÜNLÜK HAYATTA FARKINDA OLMADAN YAPILAN BU HATALARA DİKKAT!

Prof. Dr. Okuyan, günlük hayatta fark etmeden kalbi yoran unsurlara da değindi. Okuyan, yemeklere bilinçsizce dökülen fazla tuz, hazır yemeklerin içindeki yüksek trans yağ ve koruyucular, uzun süre oturmak ve yürüyüş yapmamak, hızlı olsun diye tüketilen fast food tarzı beslenmenin kalp için zararlı olduğunu kaydetti.

KALP KRİZİ NASIL GELİR?

Prof. Dr. Okuyan, özellikle efor sırasında ortaya çıkan ve dinlenince geçen sıkıştırıcı, baskı tarzında göğüs ağrısına dikkat çekerek, bu ağrıya kollara ve çeneye yayılımın yanı sıra terleme, nefes darlığı, çarpıntı ve bacaklarda şişliğin eşlik edebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Okuyan, ölümlerin büyük bölümünün yaşam stili değişiklikleriyle önlenebileceğini vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

* Günde en az 7-8 bin, mümkünse 10 bin adım veya yarım saat tempolu yürüyüş

* Tansiyon, şeker ve kolesterol hastalarının düzenli doktor kontrolü

* Farkındalığın ilkokul çağlarından itibaren çocuklara aşılanması.

DÖRT BÜYÜK TAKIMIN MAÇLARINDA PANKARTLAR AÇILDI

Türk Kardiyoloji Derneği olarak toplumun kalp sağlığını korumak için Türkiye genelinde 4 bin 500'den fazla kardiyolog hekim olarak ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, "Farkındalığı artırmamız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere dört büyük takımın maçlarına Türk Futbol Federasyonumuzun katkılarıyla 'Kalbini koru, önlemini al, oyunda kal' şekline pankartlarla

çıktık. Burada temel amacımız toplumu kalp sağlığı ve kalple ilgili problemlerden korunma yönündeki farkındalığı artırmak için bu bilinci oluşturmaktı. Tansiyonu, şekeri, kolesterolü olan veya kalp hastalığı olan hastalarımızın düzenli kontrollerini aksatmaması, risk faktörleri bulunan; sigara içen, aşırı kilolu olan kolesterolü yüksek hastalarımızın tedavilerini yaptırmalarını, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını, düzenli egzersiz yapmalarını istiyoruz ve bunu toplum geneline

yayacak bir farkındalık çalışması yürütüyoruz. Bunun için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.