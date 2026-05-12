        Ev sahipliği oranı 11 yıl sonra yükseldi

        Ev sahipliği oranı 11 yıl sonra yükseldi

        TÜİK verilerine göre, ev sahipliği oranı yüzde 57,1'e yükseldi. 2014'te yüzde 61,1 olan ev sahipliği oranı, sonraki yıllarda sürekli olarak gerilemişti. 11 yıl aradan sonra ilk kez ev sahipliği oranı, önceki yıla göre arttı

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 12:33 Güncelleme:
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi

        TÜİK, 2025 yılına ait aile istatistiklerini açıkladı. Oturulan konutun mülkiyet durumuna göre fertlerin dağılımı da belli oldu. Buna göre; kendi evinde oturanların oranı yüzde 57,1'e yükseldi.

        Ev sahipliği oranı, 2014'te yüzde 61,1'e çıkmıştı. Sonraki yıllarda sürekli olarak azalan oran, 11 yıl sonra tekrar yükseldi.

        2025'te kiracı oranı yüzde 28'den yüzde 27'ye geriledi. Lojmanda kalanların oranı değişmedi ve yüzde 0,9 oldu. Diğer de yüzde 15'te kaldı.

        AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA SONLARDAYIZ

        Türkiye'de ev sahipliği, 11 yıl sonra yükselse de Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ev sahipliği oranı çok düşük görünüyor. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 68,5 olurken Slovakya yüzde 93,8, Romanya yüzde 93,2 Hırvatistan ise yüzde 91,4 ile en üst sıralarda yer alan ülkeler.

        Avrupa'da ev sahipliği oranı Türkiye'ye göre daha düşük olan iki ülke var; yüzde 54,2 ile Avusturya ve yüzde 47,2 ile Almanya.

        Ülke Ev Sahipliği Oranı (%)
        Slovakya 93.8
        Romanya 93.2
        Hırvatistan 91.4
        Macaristan 89.8
        Sırbistan 88.9
        Polonya 87.2
        Litvanya 86.5
        Bulgaristan 86.1
        Letonya 82.2
        Norveç 80
        Estonya 79.7
        İtalya 77.1
        Çekya 75.1
        Slovenya 74.2
        İspanya 73.6
        Portekiz 71.2
        Belçika 70.9
        İrlanda 70.9
        Malta 70.9
        Yunanistan 69.4
        Kıbrıs 69.2
        Hollanda 68.8
        Avrupa Birliği Ortalaması 68.5
        Finlandiya 66.9
        İsveç 64.6
        Lüksemburg 64.1
        Fransa 61.4
        Danimarka 58.4
        Türkiye 57.1
        Avusturya 54.2
        Almanya 47.2
