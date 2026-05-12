Ev sahipliği oranı 11 yıl sonra yükseldi

TÜİK, 2025 yılına ait aile istatistiklerini açıkladı. Oturulan konutun mülkiyet durumuna göre fertlerin dağılımı da belli oldu. Buna göre; kendi evinde oturanların oranı yüzde 57,1'e yükseldi.

Ev sahipliği oranı, 2014'te yüzde 61,1'e çıkmıştı. Sonraki yıllarda sürekli olarak azalan oran, 11 yıl sonra tekrar yükseldi.

2025'te kiracı oranı yüzde 28'den yüzde 27'ye geriledi. Lojmanda kalanların oranı değişmedi ve yüzde 0,9 oldu. Diğer de yüzde 15'te kaldı.

AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA SONLARDAYIZ

Türkiye'de ev sahipliği, 11 yıl sonra yükselse de Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ev sahipliği oranı çok düşük görünüyor. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 68,5 olurken Slovakya yüzde 93,8, Romanya yüzde 93,2 Hırvatistan ise yüzde 91,4 ile en üst sıralarda yer alan ülkeler.

Avrupa'da ev sahipliği oranı Türkiye'ye göre daha düşük olan iki ülke var; yüzde 54,2 ile Avusturya ve yüzde 47,2 ile Almanya.