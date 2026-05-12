Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı nişanlandı
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, bir süredir devam eden ilişkilerini nişanla taçlandırmıştı. Çift, mutlu günlerinden yeni fotoğraflar paylaştı
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:07
Derya Baykal ile merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu Yağız Can Konyalı ile evlilik yolunda önemli bir adım attı.
Geçtiğimiz yıl Yağız Can Konyalı'nın evlilik teklifini kabul eden Derya Şensoy, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.
Derya Şensoy, mutlu haberi önceki gün takipçileriyle paylaştı.