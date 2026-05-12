        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı

        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 35 ilde yapay zekâ destekli programlar kullanılarak düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar oynadığı iddiasıyla 108 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:02
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı

        İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden suç örgütlerine yönelik operasyonda 108 kişi gözaltına alındı, 5 bin 151 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon hakkında X hesabından açıklama yaptı.

        Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zekâ destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir" dedi.

        Gürlek, "Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır" ifadelerini kullandı.

        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
