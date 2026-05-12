Hierapolis, antik çağda kurulmuş önemli bir Antik Roma şehridir. Türkiye’nin Denizli ilinde, Pamukkale travertenlerinin hemen yanında yer alır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir ve bugün hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle çok ziyaret edilen bir turistik bir bölgedir.
Metallica grubunun üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Türkiye'ye geldi. İkili, Denizli'de bulunan antik kent Hierapolis'i ziyaret etti
12 Mayıs 2026
Dünyanın en ünlü heavy metal gruplarından Metallica'nın üyelerinden Kirk Hammett ve Robert Trujillo, 'ilham bulmak' için soluğu Türkiye'de aldı.
Avrupa turnesine çıkan grubun gitaristleri, Pamukkale ve kentteki ören yerlerini gezdi. Kirk Hammett ile Robert Trujillo, ellerinde gitarlarıyla Ege'nin antik kentlerinden biri olan Hierapolis'te poz verdi.Robert Trujillo ve Kirk Hammett
"İLHAM TOPLUYORUZ"
Hammett, fotoğrafı "Harika ilhamlar topluyoruz" notu ile sosyal medya hesabından yayımladı. Hammet'in kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Türk hayranları da yorumlarıyla yoğun ilgi gösterdi.
