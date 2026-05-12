        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukat Begüm Ece Pazarcı'ya 173 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gazeteci Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı'nın sosyal medyada çakar tertibatlı araç içinden paylaşımda bulunması ile ilgili açıklama yaptı. Görüntülerdeki araca 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine yönelik işlem başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 08:05 Güncelleme:
        İstanbul’da, gazeteci Emin Pazarcı’nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı otomobille seyir halindeyken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tartışma konusu olmuş, tepkiler üzerine Pazarcı görüntüleri sosyal medyadaki hesabından kaldırmıştı.

        "HERHANGİ BİR KORUMA HİZMETİ VERMEMEKTEDİR"

        Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B.E.P. isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyuna bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

        Açıklamada görüntülere konu olan şahıs adına Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığı belirtildi.

        173 BİN 392 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

        Açıklamada, söz konusu görüntülerdeki aracın tespit edildiği bildirilerek, araçla ilgili 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

        Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmediği ifade edildi.

