İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,24 arttı. Yıllıkta Aralık 2024'ten beri en yüksek artış görüldü.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,61 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,07 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,89 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,26 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,23 arttı, işçilik endeksi %1,33 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %24,17 arttı, işçilik endeksi %29,76 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %5,63 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,48 arttı, işçilik endeksi %2,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %30,09 arttı, işçilik endeksi %31,16 arttı.