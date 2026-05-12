        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!

        Samsun ve Ordu'da gerçekleştirilen operasyonla, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli, aralarında 4 doktorun da bulunduğu 18 şüpheli, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        SAMSUN VE ORDU'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

        AA'daki habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        18 ŞÜPHELİDEN 4'Ü DOKTOR

        Aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

        ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.

