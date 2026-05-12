Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi: Biletli gösteriler küvöz teknolojisinin yayılmasını sağladı

Amaç prematüre doğan bebeklerin masraflı tedavi sürecini karşılamaktı

İnkübatör sistemleri oldukça maliyetliydi. Hastaneler bu masrafları üstlenmek istemiyor, birçok aile de özel bakımı karşılayamıyordu.

Martin Couney bunun için alışılmadık bir yöntem geliştirdi: Prematüre bebeklerin bulunduğu küvözleri dünya fuarlarında ve eğlence parklarında sergilemeye başladı. İlk büyük inkübatör gösterilerini 1896’da Berlin’deki World Exposition’da gerçekleştirdi. Ardından sistemi Amerika’ya taşıdı ve özellikle 1903–1904 yıllarından itibaren New York’taki Coney Island’da kurduğu kalıcı gösterilerle tanındı.

Kaynaklara göre Couney’nin “infant incubator” gösterileri yaklaşık 1940’ların ortalarına kadar devam etti. İnsanlar bu alanlara giriş ücreti ödüyordu. Elde edilen gelir; küvözlerin maliyetini, hemşirelerin maaşlarını ve bakım giderlerini karşılamak için kullanılıyordu. Ailelerden ise ücret alınmıyordu.

Fotoğraf: Martin Couney'nin Coney Island'daki kuvöz gösterisi. Kaynak: AP