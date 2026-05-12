Cannes Film Festivali bugün başlıyor! Ünlü isimler Cannes'a akın etti

Küresel sinema endüstrisinden pek çok ismi 11 gün boyunca bir araya getirecek olan festival, bu akşam Fransız filmi 'The Electric Kiss' ile açılacak. Açılışta usta oyuncular Barbra Streisand ve Peter Jackson'a da Altın Palmiye Onur Ödülü takdim edilecek.

Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un jüri başkanlığını üstlendiği 2026 Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach De Bankole ve Diego Cespedes'ten oluşuyor.

Palme d'Or ödülü için 22 filmin yarışacağı Cannes Film Festivali'nde Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri prömiyer yapacak.