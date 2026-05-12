        Cannes Film Festivali bugün başlıyor! Ünlü isimler Cannes'a akın etti

        79. Cannes Film Festivali'nin bu akşam gerçekleşecek açılış törenine saatler kala ünlü isimler Fransa'ya ayak bastı. 11 gün boyunca 22 filmin Altın Palmiye için yarışacağı festivalin kırmızı halısında, Türk oyuncular da boy gösterecek

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:31
        Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'nin açılış törenine saatler kaldı. 12-23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivale geri sayım başlamışken, Fransa'nın Cannes şehrine ünlü isimler akın etti.

        Festivalin jüri üyelerinden Demi Moore, şehre ilk ayak basan isimlerden biri oldu. Bir başka jüri üyesi Chloe Zhao, jüri başkanı Park Chan-wook, ünlü Alman model Heidi Klum, Cannes'a ulaşan diğer isimler arasındaydı.

        Küresel sinema endüstrisinden pek çok ismi 11 gün boyunca bir araya getirecek olan festival, bu akşam Fransız filmi 'The Electric Kiss' ile açılacak. Açılışta usta oyuncular Barbra Streisand ve Peter Jackson'a da Altın Palmiye Onur Ödülü takdim edilecek.

        Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un jüri başkanlığını üstlendiği 2026 Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach De Bankole ve Diego Cespedes'ten oluşuyor.

        Palme d'Or ödülü için 22 filmin yarışacağı Cannes Film Festivali'nde Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri prömiyer yapacak.

        TÜRK OYUNCULAR DA KATILACAK

        Dünyaca ünlü yıldızların buluştuğu Cannes Film Festivali'nde Türk oyuncular da boy gösterecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklaşa düzenlediği 'Türkiye Invites You' (Türkiye Sizi Davet Ediyor) resepsiyonu kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel, Sinem Ünsal, Demet Özdemir gibi isimler katılacak.

        İşte festival için Cannes'a ilk ulaşan ünlü isimlerden bazıları...

        Heidi Klum

        Demi Moore

        Lucas Bravo

        Chloe Zhao

        Kimberley Garner

        Stellan Skarsgard

        William Abadie

        Iris Knobloch

        Frauke Ludowig

        Nathan Mitchell

        Caro Daur

        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Doğum iznine rapor ayarı
