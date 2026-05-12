Cannes Film Festivali bugün başlıyor! Ünlü isimler Cannes'a akın etti
79. Cannes Film Festivali'nin bu akşam gerçekleşecek açılış törenine saatler kala ünlü isimler Fransa'ya ayak bastı. 11 gün boyunca 22 filmin Altın Palmiye için yarışacağı festivalin kırmızı halısında, Türk oyuncular da boy gösterecek
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'nin açılış törenine saatler kaldı. 12-23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivale geri sayım başlamışken, Fransa'nın Cannes şehrine ünlü isimler akın etti.
Festivalin jüri üyelerinden Demi Moore, şehre ilk ayak basan isimlerden biri oldu. Bir başka jüri üyesi Chloe Zhao, jüri başkanı Park Chan-wook, ünlü Alman model Heidi Klum, Cannes'a ulaşan diğer isimler arasındaydı.
Küresel sinema endüstrisinden pek çok ismi 11 gün boyunca bir araya getirecek olan festival, bu akşam Fransız filmi 'The Electric Kiss' ile açılacak. Açılışta usta oyuncular Barbra Streisand ve Peter Jackson'a da Altın Palmiye Onur Ödülü takdim edilecek.
Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un jüri başkanlığını üstlendiği 2026 Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach De Bankole ve Diego Cespedes'ten oluşuyor.
Palme d'Or ödülü için 22 filmin yarışacağı Cannes Film Festivali'nde Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri prömiyer yapacak.
TÜRK OYUNCULAR DA KATILACAK
Dünyaca ünlü yıldızların buluştuğu Cannes Film Festivali'nde Türk oyuncular da boy gösterecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklaşa düzenlediği 'Türkiye Invites You' (Türkiye Sizi Davet Ediyor) resepsiyonu kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel, Sinem Ünsal, Demet Özdemir gibi isimler katılacak.
