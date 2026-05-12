        Haberler Gündem Güncel İzmir haberleri: Feci iddia, korkunç kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı! Motosikletli Şahin Arslan hayatını kaybetti

        Feci iddia, korkunç kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!

        İzmir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Şahin Arslan, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Şahin Arslan, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Bademli-Ovakent kara yolunda meydana geldi. Şahin Arslan'ın kullandığı motosiklet, kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı ileri sürülen Ş.U. (64) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosikletin sürücüsü Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Arslan'ın cenazesi, jandarmanın olay yeri incelemelerinin ardından önce Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı.

        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
