        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yalova'da kahvehanede tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren şüpheli aynı silahla canına kıydı | Son dakika haberleri

        Yalova'da kahvehanede tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren şüpheli aynı silahla canına kıydı

        Yalova'da kahvehanede başlayan tartışmada İlhan D., komşusu Özcan Özdiler'e tabancayla ateş etti. 4 kurşun isabet eden Özdiler'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından zanlının kendisini yakalamak için gelen jandarma ekiplerini fark edince aynı silahla intihar ettiği belirlendi

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Komşusunu öldürüp canına kıydı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde İlhan Deniz (65), tartıştığı komşusu Özcan Özdiler’i (60) tabancasıyla 4 el ateş ederek öldürüp, aynı silahla intihar etti.

        KAHVEDE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde kahvede oturan ve komşu oldukları öğrenilen İlhan Deniz ile Özcan Özdiler arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan Deniz, komşusu Özdiler’in eve girmesini bekledi.

        EVİNE GELİNCE ATEŞ ETTİ

        Özcan Özdiler, saat 05.00'te evine geldiği sırada, İlhan Deniz tabancayla ateş açtı.

        4 KURŞUN İSABET ETTİ

        Özdiler vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, Deniz ise kaçtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özcan Özdiler’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU

        Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evinde saklandığı tespit edilen İlhan Deniz, pencereden ekiplerin geldiğini görünce, yakalanacağını anlayıp tabancasıyla başına ateş ederek, intihar etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Özdiler’in İstanbul’da yaşadığı ve köydeki evini yazlık olarak kullandığı öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

