İstanbul'da olay, saat 09.00 sıralarında Üsküdar'da, Altunizade Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (45), aracıyla oğlunu okula bıraktıktan sonra caddede ilerlemeye başladı.

ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

Cadde sonunda bulunan otoparkın olduğu noktadan U dönüşü yapan Mehmet K., bu sırada aracın sürücüsünün dönüş yapılmayan yerden dönmeye çalıştığını gördü. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücü, aracıyla Mehmet K.’nin aracının önünü kesti.

REKLAM

ŞOFÖR CAMINA VE KAPUTA YUMRUK ATTI

Araçtan inen sürücü, Mehmet K.’ye hakaret ettikten sonra aracın şoför camına iki kez, kaputuna sert şekilde yumruk attı. Sürücü daha sonra 'Karakola gel' diyerek diğer sürücüye bağırdı. O anlar Mehmet K. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden Mehmet K., kendisine hakaret ettiğini ve aracının önünü kestiğini belirttiği sürücüden şikayetçi oldu.

Mehmet K.'nin olay nedeniyle aracında herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.