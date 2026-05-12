Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı babası 59 yaşındaki İbrahim Yavuz'u 8 kez tabancayla ateş ederek öldüren 35 yaşındaki Doğancan Yavuz, adliyeye sevk edildi. Yavuz'un, bir hayvan barınağında çalıştığı ve son zamanlarda babasıyla çokça kez tartıştığı belirtildi
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:10
Samsun'da kan donduran olay, dün saat 18.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi.
BABASINI KARNINDAN VURDU
İddiaya göre; Doğancan Yavuz (35), evde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'u (59) kendisine ait ruhsatlı tabancayla karnından vurdu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.
8 KEZ ATEŞ ETTİĞİ BELİRLENDİ
Doğancan Yavuz'un 8 kez ateş ettiği belirtildi. İncelemenin ardından Yavuz’un cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.
BABASIYLA SIKÇA TARTIŞIYORDU
Doğancan Yavuz, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Yavuz’un, bir hayvan barınağında çalıştığı ve son zamanlarda babasıyla çokça kez tartıştığı belirtildi.
