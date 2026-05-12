        Haberler Dünya ABD'den Grönland için yeni adım: Danimarka ile temaslarda ilerleme kaydettiği öne sürüldü | Dış Haberler

        ABD'den Grönland için yeni adım: Danimarka ile temaslarda ilerleme kaydettiği öne sürüldü

        ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle "ele geçirme" söylemlerinde bulunduğu Grönland'da üç yeni üs açmak için bir süredir Danimarka ile yürüttüğü görüşmelerde ilerleme kaydettiği ileri sürüldü.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 14:23 Güncelleme:
        BBC'nin, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal güvenlik" meselesi olarak değerlendirdiği Grönland'ı "ele geçirme" söylemlerinin gölgesinde Washington ve Kopenhag'ın adaya yönelik temasları sürüyor.

        İsimleri açıklanmayan kaynaklar, ABD'nin, görüşmelerde, Grönland'daki askeri varlığını artırma ve adanın güneyinde "ABD'nin egemen toprağı" sayılacak üç yeni üs kurma konularını gündeme getirdiğini söyledi.

        Bu üslerin yoğunlukla Çin ve Rusya'nın Kuzey Atlantik'teki olası denizcilik faaliyetlerini gözetlemede kullanılacağına işaret eden kaynaklar, görüşmelerde son aylarda ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

        Kaynaklar, tarafların henüz herhangi bir konuda anlaşmaya varmadığını ve inşa edilecek üslerin sayısının değişebileceğini ifade etti.

        Beyaz Saray'dan bir yetkili de Danimarka ve Grönland ile üst düzey görüşmelerin yapıldığını ve "doğru yönde ilerlediğini" düşündüklerini belirtmekle birlikte temasların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

        Danimarka Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de ABD ile "diplomatik sürecin devam ettiğini" doğruladı.

        Trump, Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

        ABD'nin Grönland'ın kuzeybatısında halihazırda sahip olduğu tek askeri üs olan Pituffik Uzay Üssü ile bölgedeki füze hareketliliği gözlemleniyor.

