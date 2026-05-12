        Haberler Dünya "İran ya doğru olanı yapacak ya da işi bitireceğiz" | Dış Haberler

        "İran ya doğru olanı yapacak ya da işi bitireceğiz"

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran konusunda uzun bir görüşme yapacaklarını ifade eden Trump, "İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 20:04 Güncelleme:
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"

        Donald Trump, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Olamayacak. Bunu biliyorlar ve kabul ettiler. Ancak bana gönderdikleri bu değil. Biz oyun oynamayız." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, "İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da işi bitireceğiz." diye konuştu.

        Bir basın mensubunun "İran Savaşı konusunda Başkan Şi'ye mesajınız nedir?" sorusuna yanıt veren Trump, "Bununla ilgili uzun bir görüşme yapacağız. Onun nispeten iyi davrandığını düşünüyorum. Ablukaya bakarsanız problem yok. Bu bölgeden büyük miktarda petrol alıyorlar. Problem yok." dedi.

        İran'ı büyük ölçüde kontrol altında tuttuklarını söyleyen ABD Başkanı, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler. Her iki şekilde de biz kazanacağız." şeklinde konuştu.

        Öte yandan, ABD'deki ekonomik duruma dair sorulan bir soruyu yanıtlayan Trump, "Amerikalıların finansal durumunu düşünmüyorum. Kimseyi düşünmüyorum. Tek bir şey hakkında düşünüyorum: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Hepsi bu." ifadelerini kullandı.

        "HİÇBİR ŞEYİ ACELEYE GETİRMEYECEĞİZ"

        ABD Başkanı Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

        İranlı yetkililerin, kendisine, "zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini" aktaran Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda "yüzde 100" emin olduğunu ifade etti.

        Trump, İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu da ABD olarak kendilerinin oradan çıkaracağını dile getirerek, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

        Üzerinde İran'la anlaşma yapmak için herhangi bir baskı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var." yanıtını verdi.

        Beyaz Saray'da dün İran'la ilgili yaptığı bir açıklamada ateşkesin çok zayıf bir durumda olduğunu söyleyen Trump, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." ifadesini kullanmıştı.

        "KÜBA BİZDEN YARDIM İSTİYOR"

        ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın ABD'den yardım istediğini ve bu ülkeyle görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Küba ile ilgili güncel tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

        Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerinin kendisiyle görüşerek "Küba'ya müdahalede bulunmaması telkininde bulunduğu" iddiasının doğru olmadığını belirten Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu savundu.

        ABD Başkanı, "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız." ifadesini kullandı.

        Daha önceki bir paylaşımında, görev süresi dolmadan önce "özgür Havana'yı" ziyaret etmek istediğini belirten Trump, bu ülkeyle ilgili birçok açıklamasında, "İran'dan sonra Küba konusuyla ilgileneceklerini" kaydetmişti.

        *Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir

