Galatasaray'da Mauro Icardi zirvesi!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan ev eşyası yüklü kamyonda büyük miktarda gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ile yakalanan şoförler Gani Ünalır (59) ile Hasan T. (38) adli kontrolle serbest kalırken, ürünlerin kendisine ait olduğunu belirten Şevki Ç. (67) tutuklandı. Hakkında 22 milyon 466 bin 610 lira vergi ziyaı cezası kesildiğini söyleyen Ünalır, araçtaki kaçak sigaradan haberi olmadığını arkadaşının yardım talebi üzerine direksiyona geçtiğini öne sürerek, "Ben ev eşyası taşıdığımı zannediyordum" dedi.