        Galatasaray'da Mauro Icardi zirvesi!

        Galatasaray'da Mauro Icardi zirvesi!

        Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan ve bazı eşyalarını İtalya'ya yollayan Mauro Icardi'yle masaya oturacak.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Galatasaray 33 yaşındaki ikonik golcüsü Mauro Icardi’yle masaya oturacak...

        Sarı-kırmızılılar sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklifi yapmayı planlıyor.

        MAAŞINDA YARI YARIYA İNDİRİM

        6 milyon Euro net, 4 milyon Euro imaj hakkı alan Icardi’ye yeni kontratta teklif edilecek yıllık ücret ise 5 milyon Euro olacak.

        ÖNCELİĞİ PARA DEĞİL

        Arjantinli oyuncunun ise önceliği maddi şartlar değil. Parayı ikinci plana atan golcü oyuncu, 2 yıllık net sözleşme ve sahada Victor Osimhen ile birlikte çift forvetli sistemde yer alma şartını sundu.

        Antalyaspor müsabakasında taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle duygusal anlar yaşayan Icardi için son kararı teknik heyet verecek.

        Başkan Dursun Aydın Özbek, başarılı oyuncunun kulübe verdiği hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, yeni sezonda izlenecek yol haritası teknik direktörün sistem tercihine göre şekillenecek.

        Eğer 2 yıllık sözleşme ve ilk 11 garantisi konusunda mutabık kalınırsa, sarı kırmızılıların sembol ismi haline gelen oyuncu kariyerine İstanbul’da devam edecek.

