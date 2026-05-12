        Haberler Magazin Oyuncu Alp Balkan vefat etti: 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır'ı oynamıştı

        Oyuncu Alp Balkan vefat etti

        'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer edinen Alp Balkan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Acı haber

        Alp Balkan'dan acı haber geldi. Film-San Vakfı, oyuncunun vefat ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

        Dün 56'ncı doğum gününü kutlayan Balkan, Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.

        Oyuncu Çiğdem Tunç, "Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

        Tuna Arman ise, "Dün doğum günün için konuşmadık mı... Bu nasıl gidiş dünyanın en iyi insanı..." dedi.

