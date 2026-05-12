        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!

        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucaas Torreira, Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı. Uruguaylı futbolcuya saldıran şahsın gözaltına alındığı belitildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 23:54 Güncelleme:
        Beyoğlu'nda, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

        SOL KAŞI VE GÖZÜ ARASINDA KIZARIKLIK TESPİT EDİLDİ

        Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

        Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.

        Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
