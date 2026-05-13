        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Son sözü soruldu... Karar | Kastamonu haberleri | Son dakika haberleri

        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Son sözü soruldu... Karar!

        Kastamonu'da, 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan 20 yaşındaki anne C.Ç., karar duruşmasına çıktı. Son savunması dinlenen ve tahliyesini isteyen C.Ç. için mahkeme kararını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:17
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!

        Kastamonu'da olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu.

        BEBEK HAYATA TUTUNDU

        Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan bebek, yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü.

        Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin C.Ç. (20) olduğu tespit edildi.

        ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen C.Ç., tuvalette düşürdüğü bebeğini öldüğü gerekçesiyle çöp poşetine bağlayarak akli dengesi yerinde olmayan babasıyla çöpe attırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın ardından C.Ç. tutuklandı.

        BEBEĞİN BAKIMINI KORUYUCU AİLE ÜSTLENDİ

        Öte yandan, tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aile tarafından bakımının üstlenildiği öğrenildi.

        VASİ AİLE: ÇOK MUTLUYUM

        Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, C.Ç. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye devam devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık C.Ç. ile taraf avukatlar katıldı. Bebek B.G.’nin vasisi S.K., mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, "Bebeğin vasiliğini aldığımdan ötürü çok mutluyum" dedi.

        BEBEĞİN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

        B.G.’nin babası K.G. ise bebeğin annesi C.Ç.’den şikayetçi olmadığını söyledi.

        TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

        Tutuklu sanık C.Ç. de, "Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

        ÖNCE MÜEBBET SONRA 12 YIL HAPİS

        Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, "alt soydan kendisini beden ve ruh olarak savunamayacak olan kişiye karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan C.Ç.'ye müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve C.Ç.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmasından ötürü cezayı 12 yıla kadar düşürdü.

