        Haberler Dünyadan Cannes Film Festivali başladı! Ünlü isimler kırmızı halıya çıktı

        Sinemanın kalbi, Fransa'nın Cannes şehrinde atmaya başladı. 79. Cannes Film Festivali'nin resmi açılışı, dün akşam yapıldı. 11 gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde Demi Moore, Heidi Klum, Jane Fonda gibi isimler, kırmızı halının en dikkat çeken yıldızları oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:20 Güncelleme:
        1

        Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Peter Jackson'a 'Altın Palmiye Onur Ödülü'nün takdim edildiği açılış töreni öncesinde ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.

        2

        23 Mayıs'a kadar sürecek festivalin jüri başkanı Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook ile jüri üyeleri Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach De Bankole ve Diego Cespedes, kırmızı halıda bir araya geldi.

        3

        Pierre Salvadori'nin 'La Vénus Électrique' (The Electric Kiss) filminin prömiyeriyle başlayan festivalin kırmızı halısında Demi Moore, Alman model Heidi Klum, Maura Higgins, Jane Fonda gibi isimler ön plandaydı.

        4

        Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Demi Moore, Cannes kırmızı halısında da en zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekti.

        5

        ÇIPLAKLIK YASAKLANDI

        Sanatçıların birbirinden şık elbiselerle kırmızı halı pozu verdiği festivalde, geçen yıl resmi tüzük güncellenmiş, açık elbiseler ve aşırı hacimli kıyafetler yasaklanmıştı. "Kırmızı halıda ve festivalin diğer tüm alanlarında çıplaklık yasaktır. Özellikle uzun kuyruklu, konukların akışını engelleyen ve salonda oturma düzenini zorlaştıran hacimli kıyafetlere izin verilmemektedir. Festival karşılama ekipleri, bu kurallara uymayan herkesin kırmızı halıya girişini engellemekle yükümlüdür" denilmişti.

        6

        Önceki yıllarda bazı isimlerin kırmızı halıda topuklu ayakkabılarını çıkararak, zorunluluğu protesto ettiği Cannes'da ayrıca, kadınların topuklu ayakkabı yerine düz ayakkabı tercih edebilecekleri de belirtilmişti.

        7

        11 gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde büyük ölçüde kurallara uyulduğu görüldü.

        İşte 2026 Cannes Film Festivali kırmızı halı açılışından yansıyanlar...

        8

        Heidi Klum

        9

        Jane Fonda, Demi Moore ve Park Chan-wook

        10

        Lucas Bravo

        11

        Kimberley Garner

        12

        Emma Weymouth

        13

        Kelly Rutherford

        14

        Laurent Lafitte ve Joan Collins

        15

        Jane Fonda

        16

        Heidi Klum

        17

        Elijah Wood, William Jackson, Katie Jackson ve Mette-Marie Kongsved

        18

        Farhana Bodi

        19

        Maura Higgins

        20

        Elijah Wood ve Mette-Marie Kongsved

        21

        Poppy Delevingne

        22

        Caroline Daur

        23

        Jella Haase

        24

        Maura Higgins

        25

        Maika Monroe

