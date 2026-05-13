        Haberler Dünya NYT gizli rapora ulaştı: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü, füze stokunun önemli kısmını koruyor | Dış Haberler

        NYT gizli rapora ulaştı: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü, füze stokunun önemli kısmını koruyor

        New York Times'ın ulaştığı ABD istihbaratının gizli yeni değerlendirmesine göre, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca yer alan 33 füze tesisinden 30'una halen operasyonel erişimi var, ayrıca füze stokunun da önemli kısmını koruyor. Haberde, bu raporun İran'ın ABD Başkanı Trump'ın iddia ettiğinden çok daha güçlü olmaya devam ettiği belirtildi

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:00 Güncelleme:
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        New York Times'ın ulaştığı gizli rapora göre, İran'ın füze üslerinin, rampalarının ve yer altı tesislerinin çoğuna yeniden erişim sağladığının ortaya çıkması, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin parçalanmış bir İran ordusuna dair anlatımıyla keskin bir şekilde çelişiyor.

        Bazı üst düzey yetkililer için en endişe verici olan ise İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca sahip olduğu 33 füze tesisinden 30'una operasyonel erişimi yeniden sağladığına dair kanıt. Bu durum, dar su yolundan geçen Amerikan savaş gemileri ve petrol tankerleri için tehdit oluşturabilir.

        Gizli rapora dair bilgi sahibi olan kaynaklar, farklı tesislerde oluşan hasar seviyesine bağlı olarak İranlıların, tesislerin içinde bulunan mobil fırlatıcıları kullanarak füzeleri başka konumlara taşıyabildiğini gösterdiğini söyledi. Bazı durumlarda, tesislerin bir parçası olan fırlatma rampalarından doğrudan füze atışı da yapabiliyorlar. Değerlendirmelere göre, boğaz boyunca yer alan füze tesislerinden yalnızca üçü tamamen erişilemez durumda.

        FÜZE STOKUNUN YÜZDE 70'İNİ KORUYOR

        İran ülke genelindeki fırlatıcılarının yaklaşık yüzde 70'ini hala kullanıyor ve savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70'ini korumuş durumda, değerlendirmelere göre. Bu stok, diğer bölge ülkelerini hedef alabilen balistik füzeleri ve kara veya deniz üzerindeki daha kısa menzilli hedeflere karşı kullanılabilen daha küçük bir seyir füzesi envanterini kapsıyor.

        Askeri istihbarat kurumları ayrıca uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri de dahil olmak üzere çoklu veri kaynaklarından elde edilen bilgilere dayanarak, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ına yeniden erişim sağladığını ve bunların "kısmen veya tamamen operasyonel" olarak değerlendirildiğini bildirdi.

        "TRUMP VE DANIŞMANLARI İRAN'I HAFİFE ALDI"

        NYT haberinde, Trump ve askeri danışmanlarının İran'ın füze tesislerine verilebilecek hasarı fazla tahmin ettiğini ve İran'ın dayanıklılığını hafife aldığını ifade etti.

        New York Times'ın daha önceki haberinde, ABD'nin savaşta yaklaşık bin 100 uzun menzilli gizli seyir füzesi kullandığını yazmıştı. Bu, Amerikan stoklarında kalan toplam miktara yakın. Ordu ayrıca binden fazla Tomahawk füzesi ateşledi; bu, Pentagon'un bir yılda tedarik ettiği miktarın yaklaşık 10 katı. Ayrıca savaş boyunca bin 300'den fazla Patriot önleyici füzesi kullanıldı; bu da 2025 üretim oranlarına göre iki yıldan fazla üretime karşılık geliyor.

        Bu stokların yeniden doldurulması yıllar sürecek, aylar değil. Lockheed Martin şu anda yılda yaklaşık 650 Patriot önleyici füze üretiyor. Şirket, bu kritik hava savunma silahının üretimini yılda iki bine çıkarmayı planladığını açıkladı.

