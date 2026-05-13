Samsun'da evlat cinayeti, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında çalışan Doğan Can Yavuz (35), evde babası İbrahim Yavuz’a (59) tabancayla ateş açtı.

8 KURŞUNLA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Atakum Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen ve vücuduna 8 kurşun isabet eden İbrahim Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Doğan Can Yavuz’un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Eve giden sağlık ekipleri, İbrahim Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Yavuz’un cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

"OLAY GÜNÜ İŞE GİTMEYİP RAPOR ALDIM"

Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Yavuz ifadesinde, "Babam çok alkol kullanıyordu. 35 yaşında olmama rağmen her işime karışıyordu. Sürekli benimle tartışıyordu. Davranışlarından dolayı psikolojim bozuldu. Olay günü işe gitmeyip rapor aldım.

"YATALAK ANNEME YARDIM EDİYORDUM"

Dolaşıp kafamı dağıtmak istedim. Akşam evin önünde arabanın tamponuyla ilgili tartışma çıktı. Eve çağırdı, 'menemen yapalım' dedi. O sırada yatalak annemin ihtiyaçlarına yardımcı oluyordum.

"İKİNİZİ DE ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

Bana yine küfürlü sözler söyledi, bağırıp çağırdı ve menemen kabını fırlattı. Daha sonra ‘İkinizi de öldüreceğim’ diyerek mutfağa gitti. Bizi bıçakla öldüreceğini düşündüm.

"ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Yatağın altındaki taşıma ruhsatlı silahımı alıp belime koydum. Babam elinde bıçakla üzerime saldırınca korkup ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" dediği öğrenildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan katil zanlısı, dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.