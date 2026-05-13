        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı

        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı

        Samsun'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Ketin Havza ilçesinde birçok araç hurdaya döndü, iş yerlerinde maddi hasar oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı
        Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre ilçe genelinde çok sayıda araç sokaklarda devrilmiş halde bulunurken, birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

        Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü.

        Dron görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

        Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.

        Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

        Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

        Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Fotoğraflar: AA

