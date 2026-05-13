        Nikbinler'in solisti Berika Karadağ Altuntaş'tan eleştirilere yanıt: Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyorlar - Magazin haberleri

        Nikbinler'in solisti Berika Karadağ Altuntaş: Bizim ismimizle prim yapıyorlar

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Nikbinler grubunun solisti Berika Karadağ Altuntaş oldu. 'Saygı1: Mustafa Sandal' konserindeki performansıyla eleştirilen şarkıcı, kendisine yönelik playback ve yapay zekâ iddialarına sert çıktı

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:04
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Mustafa Sandal'ın 32 yıllık müzik kariyerine saygı duruşu niteliğinde olan ve Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen 'Saygı1: Mustafa Sandal' konseri, 2 Nisan'da gerçekleşmişti. Gecede Sandal'ın 'Denize Doğru' adlı şarkısını seslendiren Nikbinler grubu, eleştirilerin hedefi olmuştu. Şarkının yapay zekâ tarafından düzenlendiği ve grubun solisti Berika Karadağ Altuntaş'ın playback yaptığı iddia edilmişti. Grubu eleştirenler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı gibi isimler de vardı.

        Grubun solisti Berika Karadağ Altuntaş, sessizliğini BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında bozdu.

        Sahne arkasındaki teknik sürecin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını belirten şarkıcı, "Orada çok hızlı gelişiyor her şey bizim böyle bir süremiz yok zaten bir sanatçı çıkıyor onun sonrasında, hemen diğer sanatçı çıkıyor. Biz o aralıkta ekipman kuramayız sesi düzeltemeyiz. Zaten sadece 1-2 sanatçı akustik yapabildi onlar da piyano çaldığı için..." ifadelerini kullandı.

        "YAPILAN ELEŞTİRİLER KIRICI OLUYOR"

        Sosyal medyada gelen yorumların kırıcı olduğunu söyleyen Berika Karadağ Altuntaş, daha önce de benzer durumlarla karşılaştıklarını belirterek, "Eleştirilere açığım ama yaptığım işin aslı nedir bilinmezken yapılan eleştiriler biraz kırıcı oluyor" dedi.

        "BİZİM ÜSTÜMÜZDEN PRİM YAPIYORLAR"

        Ünlü isimlerin açıklamalarına da değinen şarkıcı, "Görüyorum ki ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor" sözleriyle karşılık verdi.

        "YAPICI ELEŞTİRİLER OLMASI GEREKİR"

        Süreçte destek gördükleri isimleri de açıklayan Berika Karadağ Altuntaş, müzik sektöründe daha yapıcı bir yaklaşım olması gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: Gülben Ergen, Cem Adrian ve Ziynet Sali destek oldu. Diğer sanatçılarımıza da ben saygı duyuyorum. Yılların tecrübesi deniyorsa yapıcı eleştiriler olması gerekir.

        Öte yandan Murat Dalkılıç, Nikbinler'in 'Saygı1: Mustafa Sandal' konserindeki performansı için "Biraz önce yapay zekânın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan, çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm" demişti.

        Tan Taşçı, ise performans üzerinden sektörü eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: Konser adı altında playback yapılan, orkestranın sadece çalıyormuş gibi göründüğü gecelerden; yapay zeka vokallerle sahnelenen gösterilerden, reklam bütçesi ve magazinle şişirilmiş salonlardan sıkıldıysanız, son kez geliyorum.

