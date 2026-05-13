Yemek kartında prim istisnasının ayrıntıları belli oldu

Yemek çıkmayan iş yerlerinde çalışanlara yapılan yemek yardımına uygulanan vergi ve prim istisnası, nisan ayında yayımlanan kanunla eşitlendi. Günlük yemek bedelinin 158 TL’si ile sınırlı olan prim istisnası, vergi istisnasında olduğu gibi günlük 300 TL’ye çıkartıldı. Kanuna göre, yemek hizmetinin iş yerinde veya müştemilatında sağlanması halinde yemek bedelinin tamamı sigorta priminden istisna tutuluyor. Yemek bedelinin bu iki durum dışında sağlanması halinde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak. Bu tutar, vergi istisnasında olduğu gibi 2027 yılından itibaren her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işveren işlemleri genelgesinde değişiklik yaparak, uygulamaya ilişkin ayrıntılara açıklık getirdi. Yemek kartıyla ilgili yapılan değişiklik 17 Nisan 2026 tarihinden geçerli olacak.

Genelgeye göre, yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar hesaplanırken fiilen çalışılan gün için ödenen 300 TL’ye kadar tutar dahil edilmeyecek. Bu tutarı aşan veya fiilen çalışılmayan günler için ödenen yemek bedelinden ise sigorta primi kesilecek.

İŞ YERİNDE VEYA İŞ YERİNİN MÜŞTEMİLATINDA YEMEK VERİLEN İŞÇİLER

İşverence işçilere iş yerinde veya müştemilatında kendi imkanlarıyla yemek hizmeti verilmesi ya da işverenlerce hazır yemek hizmeti veren kişilerden satın alınan yemeğin iş yerinde veya müştemilatında çalışanlara verilmesi halinde yemek bedelinin tamamı herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın sigorta primine esas kazançtan istisna olacak.

YEMEK HİZMETİ VEREN İŞLETMELERDEN HİZMET SATIN ALANLAR

İşçilere iş yerinde veya müştemilatında yemek hizmeti verilmeyip, yemek hizmeti veren işletmelerden, örneğin bir lokantadan sağlandığı durumlarda, bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

YEMEK KUPONU, YEMEK KARTI, YEMEK ÇEKİ VERENLER

Yemek hizmetinin yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi araçlarla sağlanması halinde, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

YEMEK PARASININ NAKİT OLARAK ÖDENMESİ

Yemek parasının işçiye nakit olarak ödenmesi halinde, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

YEMEK KARTI/KUPONU/ÇEKİ İLE MARKETTEN GIDA MADDESİ ALINABİLECEK

Genelgede, yemek hizmetinin işçinin beslenme ihtiyacının karşılanarak verimli çalışmasını sağlamak için yapılan bir menfaat olduğu vurgulandı. Bu nedenle işçinin kendisine yemek hizmeti karşılığı verilen nakit para veya yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi araçlarla beslenme ihtiyacını karşılamak için besin maddesi satın alması ve tüketmesi halinde, yapılan bu ödemenin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmının prime esas kazanca dahil edilmeyeceği belirtildi.

Genelgede, işverenlerce işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacağı kuralına dikkat çekilerek, yemek bedelinin asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerektiği, brüt asgari ücretin içerisine yemek bedeli tutarının dahil edilemeyeceği kaydedildi.

HEM İŞ YERİNDE YEMEK HEM DE YEMEK KARTI VERİLMESİ DURUMUNDA UYGULAMA NE OLACAK?

Aynı iş yerinde çalışan bazı işçilere yemek hizmetinin iş yerinde veya müştemilatında, bazılarına ise nakit ya da yemek kartı/kuponu/çeki verilmesi halinde, uygulamanın ne olacağına da açıklık getirildi.

İş yerinde veya müştemilatında yemek hizmeti verilen işçiler için yemek bedelinin tamamı sigorta primine esas kazançtan istisna olacak.

Nakit ya da yemek kartı/kuponu/çeki verilen işçiler için ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, aşan kısım dahil edilecek.

YEMEKHANEDEN YARARLANAN İŞÇİYE AYNI ZAMANDA YEMEK KUPONU VERİLİRSE

Fiilen çalışılan günlerin tamamında iş yeri yemekhanesinde yiyen işçiye ayrıca nakit yemek yardımı ya da yemek kartı/kuponu/çeki verilmişse yemekhanede verilen yemek bedelinin tamamına prim istisnası uygulanacak. Nakit yemek yardımı veya yemek kartı/kuponu/çeki için verilen tutarların tamamı prime esas kazanca dahil edilecek.

Ancak, aynı işçi örneğin ayın 10 iş günü iş yeri yemekhanesinde yiyip 12 gün için yemek kartı verilmişse (yemek kartında günlük 300 TL’ye kadar olan kısım bakımından) her ikisine de prim istisnası uygulanacak.

Genelgede yemek hizmeti adı altında işçilere veya işçiler için ücüncü kişilere yapılan her türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde SGK’nın uğradığı prim kaybının işverenden gecikme zammı ve cezası ile tahsil edileceği hatırlatıldı.