Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.779,93 %-2,34
        DOLAR 45,4146 %0,10
        EURO 53,3098 %0,01
        GRAM ALTIN 6.863,16 %-0,26
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,56 %0,16
        BITCOIN 81.177,00 %0,62
        GBP/TRY 61,5057 %0,05
        EUR/USD 1,1733 %-0,05
        BRENT 106,45 %-1,22
        ÇEYREK ALTIN 11.221,26 %-0,26
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Yemek kartında prim istisnasının ayrıntıları belli oldu

        Yemek kartında prim istisnasının ayrıntıları belli oldu

        Sosyal Güvenlik Kurumu, yemek çıkmayan iş yerlerinde işçilere verilen yemek kartının sigorta priminden istisna tutulacak kısmının günlük 158 TL'den 300 TL'ye çıkartılmasının ardından konuyla ilgili genelgede değişiklik yaptı. Peki yemek kartında prim istisnasının yükseltilmesi ne anlama geliyor? İşçiler yemek kartı ile marketten gıda maddesi alabilecekler mi? İş yeri yemekhanesinden yiyen işçiye aynı zamanda yemek kartı verilirse prim kesilecek mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi  

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 07:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        SGK'dan yemek kartı genelgesi

        Yemek çıkmayan iş yerlerinde çalışanlara yapılan yemek yardımına uygulanan vergi ve prim istisnası, nisan ayında yayımlanan kanunla eşitlendi. Günlük yemek bedelinin 158 TL’si ile sınırlı olan prim istisnası, vergi istisnasında olduğu gibi günlük 300 TL’ye çıkartıldı. Kanuna göre, yemek hizmetinin iş yerinde veya müştemilatında sağlanması halinde yemek bedelinin tamamı sigorta priminden istisna tutuluyor. Yemek bedelinin bu iki durum dışında sağlanması halinde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak. Bu tutar, vergi istisnasında olduğu gibi 2027 yılından itibaren her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

        REKLAM

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işveren işlemleri genelgesinde değişiklik yaparak, uygulamaya ilişkin ayrıntılara açıklık getirdi. Yemek kartıyla ilgili yapılan değişiklik 17 Nisan 2026 tarihinden geçerli olacak.

        Genelgeye göre, yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar hesaplanırken fiilen çalışılan gün için ödenen 300 TL’ye kadar tutar dahil edilmeyecek. Bu tutarı aşan veya fiilen çalışılmayan günler için ödenen yemek bedelinden ise sigorta primi kesilecek.

        İŞ YERİNDE VEYA İŞ YERİNİN MÜŞTEMİLATINDA YEMEK VERİLEN İŞÇİLER

        İşverence işçilere iş yerinde veya müştemilatında kendi imkanlarıyla yemek hizmeti verilmesi ya da işverenlerce hazır yemek hizmeti veren kişilerden satın alınan yemeğin iş yerinde veya müştemilatında çalışanlara verilmesi halinde yemek bedelinin tamamı herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın sigorta primine esas kazançtan istisna olacak.

        REKLAM

        YEMEK HİZMETİ VEREN İŞLETMELERDEN HİZMET SATIN ALANLAR

        İşçilere iş yerinde veya müştemilatında yemek hizmeti verilmeyip, yemek hizmeti veren işletmelerden, örneğin bir lokantadan sağlandığı durumlarda, bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

        YEMEK KUPONU, YEMEK KARTI, YEMEK ÇEKİ VERENLER

        Yemek hizmetinin yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi araçlarla sağlanması halinde, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

        YEMEK PARASININ NAKİT OLARAK ÖDENMESİ

        Yemek parasının işçiye nakit olarak ödenmesi halinde, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

        REKLAM

        YEMEK KARTI/KUPONU/ÇEKİ İLE MARKETTEN GIDA MADDESİ ALINABİLECEK

        Genelgede, yemek hizmetinin işçinin beslenme ihtiyacının karşılanarak verimli çalışmasını sağlamak için yapılan bir menfaat olduğu vurgulandı. Bu nedenle işçinin kendisine yemek hizmeti karşılığı verilen nakit para veya yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi araçlarla beslenme ihtiyacını karşılamak için besin maddesi satın alması ve tüketmesi halinde, yapılan bu ödemenin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmının prime esas kazanca dahil edilmeyeceği belirtildi.

        Genelgede, işverenlerce işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacağı kuralına dikkat çekilerek, yemek bedelinin asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerektiği, brüt asgari ücretin içerisine yemek bedeli tutarının dahil edilemeyeceği kaydedildi.

        REKLAM

        HEM İŞ YERİNDE YEMEK HEM DE YEMEK KARTI VERİLMESİ DURUMUNDA UYGULAMA NE OLACAK?

        Aynı iş yerinde çalışan bazı işçilere yemek hizmetinin iş yerinde veya müştemilatında, bazılarına ise nakit ya da yemek kartı/kuponu/çeki verilmesi halinde, uygulamanın ne olacağına da açıklık getirildi.

        İş yerinde veya müştemilatında yemek hizmeti verilen işçiler için yemek bedelinin tamamı sigorta primine esas kazançtan istisna olacak.

        Nakit ya da yemek kartı/kuponu/çeki verilen işçiler için ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, aşan kısım dahil edilecek.

        YEMEKHANEDEN YARARLANAN İŞÇİYE AYNI ZAMANDA YEMEK KUPONU VERİLİRSE

        Fiilen çalışılan günlerin tamamında iş yeri yemekhanesinde yiyen işçiye ayrıca nakit yemek yardımı ya da yemek kartı/kuponu/çeki verilmişse yemekhanede verilen yemek bedelinin tamamına prim istisnası uygulanacak. Nakit yemek yardımı veya yemek kartı/kuponu/çeki için verilen tutarların tamamı prime esas kazanca dahil edilecek.

        REKLAM

        Ancak, aynı işçi örneğin ayın 10 iş günü iş yeri yemekhanesinde yiyip 12 gün için yemek kartı verilmişse (yemek kartında günlük 300 TL’ye kadar olan kısım bakımından) her ikisine de prim istisnası uygulanacak.

        Genelgede yemek hizmeti adı altında işçilere veya işçiler için ücüncü kişilere yapılan her türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde SGK’nın uğradığı prim kaybının işverenden gecikme zammı ve cezası ile tahsil edileceği hatırlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eurovision İsrail tartışmasıyla başlıyor

        Bu yıl 70'inci kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. İsrail'in katılımı nedeniyle beş ülkenin boykot ettiği yarışmanın ilk yarı finali bu akşam gerçekleşecek

        #yemek kartı
        #yemek çeki
        #SGK
        #prim istisnası
        #vergi istisnası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Acı haber
        Acı haber
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Alevlerin arasında kaldılar
        Alevlerin arasında kaldılar
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz