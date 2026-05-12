        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'in sıra dışı hayat hikayesi 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' HT Spor'da yayınlandı

        Osimhen'in sıra dışı hayat hikayesi 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' HT Spor'da yayınlandı

        HT Spor, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Nijerya sokaklarından futbol dünyasının zirvesine uzanan hikayesine ışık tuttu. Başarılı futbolcunun daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış görüntüleri ve hayat hikayesine dair tüm bilinmeyenler 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' belgeselinde izleyiciyle buluştu.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 22:24 Güncelleme:
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in, Nijerya sokaklarından Avrupa futbolunun zirvesine uzanan sıra dışı hikayesinin anlatıldığı 'Maskenin Ardı: Solo Il Gala' belgeseli HT Spor'da...

        HT Spor editörü Mert Efe Demirkan başta olmak üzere HT Spor ekibinin titizlikle hazırladığı ve Osimhen’in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış görüntülerinin yer aldığı belgesel izleyiciyle buluştu.

        Osimhen’in ilk antrenörü Emmanuel Amuneke, Nijerya Milli Takımı koordinatörü Patrick Pascal, Napoli muhabiri Vincenzo Credendino, Nijeryalı gazeteciler Godwin Enakhena ve Abiodun Adewale ile Osimhen’i sokakta keşfedip akademiye kazandıran Paul Erikewe; yıldız futbolcunun bilinmeyen yönlerini ve yükseliş hikâyesini anlattı.

        İşte Osimhen'in çarpıcı hikayesi:

