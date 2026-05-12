Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi

        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi

        Samsun, Çankırı, Bolu, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Taşan dereler, su altında kalan cadde ve iş yerleri ile ulaşımda yaşanan aksamalar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı bölgelerde araçlar sel sularına kapıldı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 20:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi

        Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar sürüklendi ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

        SAMSUN

        Samsun’un Havza ilçesi, etkili olan kuvvetli sağanak sonrası sele teslim oldu. İlçenin içinden geçen Hacı Osman Deresi’nin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

        Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından dere kısa sürede taşarken, Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan, 1988 yılında da Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu ilçede büyük bir sel felaketi yaşanmıştı.

        ÇANKIRI

        Çankırı’da kısa sürede etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

        Çankırı Belediyesi ekipleri, vidanjörlerle tıkanan rögarları açarak suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Bazı vatandaşlar ise oluşan su birikintilerinin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalıştı.

        Kentte trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, itfaiye ekipleri su baskını yaşanan bina ve iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

        BOLU

        Bolu’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

        REKLAM

        Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış, öğle saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Sağanak ve dolunun ardından kentte birçok noktada su birikintileri oluştu. Yağışın etkisini azaltmasının ardından vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Şiddetli yağış nedeniyle D-100 kara yolunun kenarları ve alt geçitler de suyla doldu. Alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

        YOZGAT

        Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sel suları nedeniyle yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle kent genelinde günlük yaşam kısa süreli aksadı.

        KASTAMONU

        Kastamonu’nun Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Gövrecik Köyü’nün Unduk Mahallesi’nde yollar sel sularıyla kaplandı.

        Şiddetli yağış sonrası köy yollarında taşkınlar meydana gelirken, bölgede geniş su birikintileri oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, Gövrecik Köyü Muhtarı İsmail Demirbaş, herhangi bir maddi zarar oluşmadığını açıkladı.

        REKLAM

        KARABÜK

        Karabük’ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

        Akşam saatlerinde başlayan yağış özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Dolu yağışına yakalanan sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı.

        Çandırlar köyü mevkisinde kuvvetli yağış sonrası derenin taşmasıyla yolun bazı bölümleri suyla kaplandı. Sürücüler bölgede kontrollü şekilde ilerledi. Yağışın ardından çevredeki ekili tarım arazileri adeta gölete döndü. Bölgede ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

        ANKARA

        Ankara’nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Kent merkezinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, sağanağın ardından bastıran dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle tarım arazilerinde de zarar oluştu.

        *Haberin görselleri İHA, AA, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Adil bir dünya için çalışacağız'

        NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, "World Decolonization Forum"da konuştu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Acı haber
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!