        Pekin'in yaptırım uyguladığı ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti | Dış Haberler

        Pekin'in yaptırım uyguladığı ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti

        Senatör olduğu dönemde Pekin'in yaptırım uyguladığı ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın tarihi Çin gezisine eşlik edecek. Çin hükümetinin ise Rubio'nun soyadındaki bir karakteri farklı yazarak yaptırımları aşmış olabileceği iddia edildi

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 07:25 Güncelleme:
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in bir dönem kendisine uyguladığı yaptırımlara rağmen Başkan Donald Trump ile birlikte Pekin'e gidiyor. Bu diplomatik açılımın, Çin'in Rubio'nun adının Çince yazımını değiştirmesi sayesinde mümkün olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

        ABD Senatosu'ndaki görev döneminde Çin'deki insan hakları ihlallerine karşı sert bir tutum sergileyen Rubio, Pekin tarafından iki kez yaptırıma uğramıştı. Çin, bu adımla genellikle ABD'nin rakiplerine karşı kullandığı yaptırım yöntemini tersine çevirmişti.

        Ancak Trump'ın Rubio'yu dışişleri bakanı olarak atamasının ardından Çin'in diplomatik bir "çıkış yolu" bulduğu görülüyor.

        Çin hükümeti ve resmi medya kuruluşları, Rubio göreve başlamadan kısa süre önce, Ocak 2025 öncesinde, soyadının ilk hecesini oluşturan "Ru" sesini temsil etmek için farklı bir Çince karakter kullanmaya başladı.

        AFP'ye konuşan iki diplomat, Çin'in bu değişikliği Rubio'nun eski yazımı üzerinden uygulanan yaptırımlar, ülkeye giriş yasağı da dahil, nedeniyle yaptığını düşündüklerini söyledi.

        GEÇMİŞTEKİ TUTUMU GİRİŞİNİ ENGELLEMEYECEK

        Çin ise salı günü yaptığı açıklamada Rubio'nun geçmişteki tutumu nedeniyle engellenmeyeceğini belirtti.

        Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, "Yaptırımlar Sayın Rubio'nun ABD senatörü olduğu dönemde Çin'e ilişkin söz ve eylemlerini hedef alıyordu" dedi.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise geçen yıl isim değişikliğiyle ilgili bir soruya, "Bunu fark etmedim ama inceleyeceğim" yanıtını vermişti. Çin devlet medyasına göre Mao, Rubio'nun İngilizce adının daha önemli olduğunu söyledi.

        Batılı kamu figürlerinin isimlerinin Çinceye birden fazla şekilde çevrilmesi alışılmadık bir durum değil. Batı dillerindeki isimlerin Çince karakterlere aktarılmasında standart bir yöntem bulunmuyor.

        Trump'ın da iki farklı Çince adı bulunuyor. Çin hükümeti ve devlet medyası onu "Telangpu" olarak adlandırırken, halk arasında sıklıkla farklı bir çeviri olan "Chuanpu" ismi de kullanılıyor.

        Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında bugün Pekin'e gitmesi bekleniyor. Görüşmelerde ticaret, Tayvan ve yapay zeka başlıklarının öne çıkacağı belirtiliyor.

        TRUMP'IN ÇİZGİSİNE YAKLAŞTI

        ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yalnızca Rubio'nun Trump'a eşlik edeceğini doğruladı. Rubio'nun Andrews Hava Üssü'nde Air Force One'a binerken görüldüğü aktarıldı.

        Küba kökenli Amerikalı olan ve komünizme sert şekilde karşı çıkan Rubio, Pekin'in Hong Kong üzerindeki baskıcı politikalarını da sık sık eleştirmişti.

        Dışişleri Bakanlığı onay oturumunda Çin'i "eşi benzeri görülmemiş bir rakip" olarak tanımlayan Rubio, göreve geldikten sonra ise Trump'ın çizgisine yakınlaştı. Trump, Xi Jinping'i bir "dost" olarak tanımlarken insan hakları konularını geri planda bırakıp ticari ilişkileri geliştirmeye odaklandı.

        Sarıyer, Bahçeköy orman yolunda İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

