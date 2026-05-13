        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Trafikte genç kadının dans şovu pahalıya patladı | Sakarya haberleri | Son dakika haberleri

        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!

        Sakarya'da, trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına neden olan 24 yaşındaki R.D. isimli genç kadına 30 bin 662 lira, araç sürücüsüne ise 8 bin 492 lira idari ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 08:10 Güncelleme:
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!

        Sakarya'nın Serdivan ilçesi Darboğaz Sokak'ta, 9 Mayıs'ta bir otomobilin önünde dans eden R.D. (24) trafik akışının durmasına neden oldu.

        30 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

        Yerel haber sitelerinde paylaşılan "Onlarca aracı durdurup dans etti" başlıklı video ile ilgili çalışma yürüten emniyet ekipleri, kimliği tespit edilen R.D'ye, "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek"ten 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel yaratacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.

        ADLİ İŞLEM DE YAPILDI

        R.D. hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem yapıldı.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 8 BİN 500 TL CEZA

        Öte yandan, R.D'nin önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y'ye (21) ise "aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" maddesinden 1246 lira, "sadece park lambalarıyla seyretmek"ten 1246 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 1000 lira ve "standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma"dan 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.

        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Acı haber
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Alevlerin arasında kaldılar
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
