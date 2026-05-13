Sakarya'nın Serdivan ilçesi Darboğaz Sokak'ta, 9 Mayıs'ta bir otomobilin önünde dans eden R.D. (24) trafik akışının durmasına neden oldu.

30 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yerel haber sitelerinde paylaşılan "Onlarca aracı durdurup dans etti" başlıklı video ile ilgili çalışma yürüten emniyet ekipleri, kimliği tespit edilen R.D'ye, "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek"ten 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel yaratacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.

ADLİ İŞLEM DE YAPILDI

R.D. hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem yapıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 8 BİN 500 TL CEZA

Öte yandan, R.D'nin önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y'ye (21) ise "aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" maddesinden 1246 lira, "sadece park lambalarıyla seyretmek"ten 1246 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 1000 lira ve "standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma"dan 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.