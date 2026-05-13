        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu | Son dakika haberleri

        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu

        CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti milletvekilleriyle belediye önünde açıklama yaptı. Kentte çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak ve yatırımları hayata geçirmek için yeni bir döneme adım attıklarını belirten Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim" dedi

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 13:33 Güncelleme:
        CHP'den istifa ederek dün AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye önünde açıklama yaptı.

        ANKA'da yer alan habere göre programa, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hasan Arslan, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven katıldı. Köksal, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "HAVASI SERT İNSANI MERT HEMŞERİLERİM"

        "Sevgili Afyonkarahisarlı hemşerilerim, benim yürekli hemşerilerim, havası sert, insanı mert hemşerilerim. Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu şehrin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

        "YENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK"

        Afyonkarahisar'ımıza daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.

        "HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

        İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim.

        Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım, 'Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır' işte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Ve daha önce de söyledim, Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

        Gün Başlıyor - 13 Mayıs 2026 (Burcu Köksal AK Parti'ye Katıldı)

        Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Özgür Özel'den Burcu Köksal'a tepki. Özkan Yalım yeniden ifade verdi. Deniz yetki alanları yasası geliyor. Körfez'de sınırlı hareketlilik. Hantavirüs gemisi Hollanda yolunda. Florida yangınlarla mücadele ediyor. Samsun'da dükkanları su bastı. Kızılay'ın Bayram hazır...
