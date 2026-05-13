        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 39 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 39 il için gök gürültülü sağanak uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Ege başta olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Birçok ilde yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 16:55 Güncelleme:
        39 il için sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

        Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Öte yandan yarın sabah saatlerinden sonra Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Açık Ve Net - 11 Mayıs 2026 (ABD/İsrail - İran Savaşı Yeniden Başlayacak Mı?)

        Trump İran'ın yanıtına "Çöp parçası" dedi. Yeniden savaş an meselesi mi? Trump: İran'ın gönderdiği öneri aptalca. Müzakere masası için umut var mı? ABD/İsrail yeni suikast planı mı yapıyor? Netanyahu: İran'da savaş daha bitmedi. Bir düşen bir artan petrol ne olacak? Petrol fiyatları 150 doları görür...
