Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?

İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un, altyapısında yetiştiği La Liga ekibi Sevilla'yı satın alacağı yönünde haberler gündem oldu. Yaklaşık 450 milyon euro'luk bedelle kulübün devredileceği belirtilirken 40 yaşındaki futbolcunun bu meblağı nasıl ödeyeceği merak konusu oldu.

Sevilla'nın satılacağı ve Sergio Ramos'un da bu işin içerisinde olduğu doğru ancak Ramos, burada 'Five Eleven Capital' isimli şirketin yüzü olarak öne çıkıyor.

Spor dışında birçok yatırımı olan şirket, bir süredir gözünü futbol dünyasına dikti. Manchester City, Girona, Palermo gibi 13 kulübü bünyesinde bulunduran City Football Group'ta yöneticilik yapan Marc Boixasa, 2025 yılında bu gruba dahil oldu. Yatırım için futbol dünyasına yönelen 'Five Eleven Capital', Sevilla'yı satın almaya karar verdi.

Yaklaşık 180 milyon euro borcu bulunduğu belirtilen kulübün satışı için 450 milyon euro'ya yakın bir bedelle anlaşmaya varıldı. Kulübün yüzde 80'ine yakın hissesi el değiştirecek ve yeni sahip 'Five Eleven Capital' olacak. Anlaşma neticesinde Sergio Ramos'un da yaklaşık yüzde 5 ila 10 civarında hisseye sahip olacağı belirtiliyor. Ramos'un satın alma işlemi gerçekleştikten sonra başkan olarak göreve getirileceği ifade ediliyor.

SERGIO RAMOS'UN KARİYERİ

Futbol kariyerine Sevilla'da başlayan Sergio Ramos, 2005'te Real Madrid'e transfer oldu. Burada başarılarla dolu bir serüven yaşayan İspanyol futbolcu, 2021'de PSG'nin yolunu tuttu. 2023'te Sevilla'ya dönen Sergio Ramos, 1 yıl sonra takımdan ayrıldı. Son olarak Meksika'da Monterrey forması giyen Ramos, 2026'nın başında kulüpten ayrıldı. Resmi olarak emekliliğini açıklamayan Ramos, şu anda 40 yaşında.