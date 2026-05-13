Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira'ya saldırıda bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:55 Güncelleme:
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız ismi Lucas Torreira’ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda bulunan bir alışveriş merkezinde Y.Y. adlı kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.
Torreira’nın olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren Y.Y.’nin emniyetteki sorgusunun tamamlandığı öğrenildi. Şüphelinin, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ