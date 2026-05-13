Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifade talebinde bulundu. Yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürülen Özkan Yalım’ın ifadesi yaklaşık 5 saat sürdü. İşlemlerin ardından Yalım, yeniden cezaevine gönderildi.

“KURULTAY’DA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTTÜM”

Özkan Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel lehine yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi. Yalım ifadesinde, “Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve daha hatırlayamadığım yaklaşık 40 civarında ile giderek delegelerle görüştüm” dedi.

REKLAM

Yaklaşık 600-700 delegeyle birebir telefon görüşmesi yaptığını anlatan Yalım, “Değişimin şart olduğu, Özgür Özel’in daha genç ve dinamik olduğu yönünde çalışmalar yürüttüm” ifadelerini kullandı.

“DELEGELER ÇOCUKLARININ İŞE ALINMASINI İSTEDİ”

Bazı delegelerin destek karşılığında yakınlarının belediyelerde işe alınmasını talep ettiğini öne süren Yalım, özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri üzerinde yoğunlaştığını anlatarak şunları söyledi:

“Bir kadın delege bana iki çocuğunun İstanbul’daki belediyelerden birinde işe alınmasını istediğini, bu şartla Özgür Özel’i destekleyeceğini söyledi.”

Telefonunda delegelerin gönderdiği özgeçmişlerin bulunduğunu söyleyen Yalım, “SGK kayıtları incelendiğinde hangi delegelerin çocuklarının işe alındığı ortaya çıkacaktır” iddiasında bulundu.

“115 DELEGEDEN İMZA TOPLADIM”

Kurultay öncesi destek imzaları topladığını anlatan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı’nda “Özgür Özel’i destekliyorum” şeklinde 115 delegenin imzasını topladığını aktardı. Toplanan evrakları Selin Sayek Böke’ye teslim ettiğini öne süren Yalım, süreçte Veli Ağbaba koordinasyonunda özel bir grubun çalıştığını iddia etti.

REKLAM

“UŞAKSPOR FUTBOLCULARI BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERİLDİ”

İfadesinde Uşakspor üzerinden yürütülen usulsüzlüklere de değinen Yalım, “24 futbolcudan 10 tanesi belediye kadrosunda çalışıyor olarak gösterildi ancak fiilen çalışmadılar” dedi. Bazı futbolcu eşlerinin de belediyede maaş aldığını öne süren Yalım, lunapark işletmecisinden alınan nakit ve çeklerin futbolculara elden ödeme için kullanıldığını savundu. Bağış olarak gelen paraların bir kısmını şahsi harcamalarında kullandığını belirten Yalım, “Bundan dolayı pişmanım ve kamu zararını gidermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE ARAÇLARINI KENDİ TAŞINMAM İÇİN KULLANDIM”

Yalım, belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını da kabul etti. Ankara ve İzmir’deki evinde bulunan eşyaları belediyeye ait araçlarla Uşak’a taşıttığını ifade eden Yalım, resmi hizmet araçlarının ailesinin özel seyahatlerinde de kullanıldığını söyledi. Oluşan kamu zararını ödemek istediğini söyledi.

“ARACININ VIP DÖNÜŞÜMÜNÜ BELEDİYE ÖDEDİ”

İfadenin dikkat çeken bölümlerinden biri de VIP araç iddiası oldu. Yalım, Özgür Özel’in kullanımındaki Mercedes V300 aracın VIP dönüşüm ücretinin belediye tarafından karşılandığını savundu. “170 bin Euro + KDV bedel benim şahsi hesabımdan değil, Uşak Belediyesinin hesabından ödendi. Ödemenin gizlenmesi amacıyla iki aracın dönüşümü tek faturada gösterildi” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL’E 1 MİLYON 200 BİN TL NAKİT VERDİM”

Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel’e nakit para verdiğini de öne sürdü. Özgür Özel’in evinin önüne poşet içerisinde 200 bin TL bıraktığını aktaran Yalım, daha sonra Denizli’de 1 milyon TL daha teslim ettiğini anlattı.

“Özgür Özel bana ‘Ne kadar verebilirsen ayarla’ dedi” ifadelerini kullanan Yalım, parayı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia etti. Bazı kayıtların incelenmesiyle söylediklerinin doğru çıkacağını kaydetti.