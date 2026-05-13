Trabzonspor, kupada final için Gençlerbirliği karşısında
Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Mücadeleyi kazanan takım finalde Konyaspor'un rakibi olacak. Kritik mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında bu akşam saat 20.30’da Gençlerbirliği’nin konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor’a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor’u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor’u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir’i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor’u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.
Kupaya 4. turdan başlayan Gençlerbirliği ise organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.
KUPADA 294. MAÇ
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 236 gol gördü.
9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI
Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.
Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası’nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.
İKİ TAKIM KUPADA 8 KEZ KARŞILAŞTI
Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu.
Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.
FARKLI RAKİPLERE KARŞI TARİHİ ZAFERLER
Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978’de Adana Demirspor, 1991-1992’de Bursaspor, 1994-1995’te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010’da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.
TRABZONSPOR KAZANIRSA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALE ÇIKACAK
Bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçını kazanması halinde üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.
GENÇLERBİRLİĞİ 6. KEZ FİNAL OYNAMAK İSTİYOR
Gençlerbirliği ise Trabzonspor'u elemesi halinde Türkiye Kupası'nda 6. kez final oynamaya hak kazanacak. Başkent ekibi daha önce çıktığı 5 finalde 2 kez kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor'u, 2000-2001'de ise Fenerbahçe'yi finalde deviren Gençlerbirliği kupada mutlu sona ulaşmıştı.