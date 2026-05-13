        Haberler Dünya Bu kez norovirüs alarmı! 1700'ü aşkın kişi karantinaya alındı | Dış Haberler

        Bu kez norovirüs alarmı! 1700'ü aşkın kişi karantinaya alındı

        Dünya, son günlerde peş peşe gelen virüs haberlerini konuşuyor. "MV Hondius" yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarının ardından bu kez de Fransa'da bir yolcu gemisinde norovirüs alarmı verildi. Fransız yetkililer, bir yolcunun norovirüs şüphesiyle ölmesinin ardından Bordeaux'da demirlemiş yolcu gemisindeki bin 700'den fazla kişinin karantinaya alındığını açıkladı

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 14:34
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!

        Dünya, "MV Hondius" yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları nedeniyle yaşanan alarmı konuşurken, bu kez de Fransa'dan norovirüs paniği haberi geldi.

        AFP'nin haberine göre Fransız yetkililer, bir yolcunun norovirüs şüphesiyle ölmesinin ardından Bordeaux'da demirlemiş yolcu gemisindeki bin 700'den fazla yolcu ve mürettebatının karantinaya alındığını açıkladı.

        Ambassador Cruise Line şirketine ait geminin (yolcuların çoğunluğu İrlanda veya İngiltere'den olmak üzere bin 233 kişi) dün Bordeaux limanına vardığı bildirildi.

        Sağlık yetkilileri, 90 yaşında bir yolcunun öldüğünü ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini söyledi.

        HANTAVİRÜS PANİĞİ

        DSÖ, Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir pandemi riski görülmediğini bildirmişti.

        Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

        Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

