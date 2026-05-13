Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Sevgilisini öldüren Simge İvedi'ye büyük ceza | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!

        Bursa'da, tartıştığı sevgilisi 48 yaşındaki Ertuğrul Karadaşlı'yı, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 32 yaşındaki Simge İvedi, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İvedi'ye önce müebbet hapis ardından sabıkasız olması nedeniyle 25 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 14:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!

        Bursa'da Ertuğrul Karadaşlı (48), 12 yıldır dini nikahla birlikte, son 2 yıldır da ayrı yaşadığı Y.O. ile konuşmak için Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 27 Nisan 2025'te akşam saatlerinde bir araya geldi. Taraflar konuşurken iddiaya göre, Karadaşlı'nın cep telefonuna Simge İvedi'den mesaj geldi.

        SİMGE'Yİ OLAY YERİNE ÇAĞIRDILAR

        DHA'daki habere göre mesajı gören Y.O., iddiaya göre, Ertuğrul Karadaşlı'nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği İvedi'yi arayıp, konuşmak için çağırdı. Simge İvedi, Üçevler Mahallesi Beşevler Sanayi Sitesi 15'inci Sokak'a geldi.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI KURTARILAMADI

        Y.O., Ertuğrul Karadaşlı'nın arkadaşı tarafından evine götürülürken, İvedi ile Karadaşlı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, 28 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Ertuğrul Karadaşlı göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadaşlı, kurtarılamadı.

        BIÇAKLAMA İDDİASINI REDDETTİ

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından tutuklanan Simge İvedi ifadesinde, "Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. 'Bak gördün mü ne yaptığını' dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı" dedi.

        "ÖLÜMÜNE MÜDAHALEM YOK, HAYATA TUTUNMASI İÇİN ÇALIŞTIM"

        İvedi hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya sanığın yanı sıra, avukatı ve Ertuğrul Karadaşlı’nın bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Y.O. da katıldı.

        Duruşmada son sözleri sorulan sanık Simge İvedi, “O gece Ertuğrul’un ölmesi için hiçbir fiili ve kasti bir müdahalem olmamıştır. Aksine hayata tutunması için mücadelem olmuştur. Bana ve başka bir kadına zarar vermemesi için bıçağı almasını 2 defa önledim. Ama en sonunda vermek zorunda kaldım. Çünkü yoğun ısrarı üzerine verdim. O dakikadan sonrası tamamen kendini öldürme kastı olduğunu düşünmedim. Fakat orada kendini yaralamak, beni manipüle etmek amacıyla, oradan gitmemi önlemek amacıyla bunu yaptığını düşünüyorum. Yine sapladığı bıçağı kendisi çıkardığı için, kendi ölümüne sebep olduğunu biliyorum. Suçsuzum” diye konuştu.

        "TANIKLAR SUÇU ÜSTÜME YIKTI"

        Tanıkların ifadelerine katılmadığını söyleyen İvedi, “Tanıkların böyle bir şeyi görmesi mümkün değil. Çünkü böyle bir olay yaşanmamıştır. Tanıklar tamamen kendilerini bu dosyadan sıyırmak için üzerime bu suçu atmaktadır. Bunu yapmalarının da sebepleri Ertuğrul’un ölümünden sonra yaptıkları fiillerinde mevcuttur. Dükkanı satıp devretmek, ona ait olan ve benim ödemesini yaptığım aracın satışını yaparak tüm hareketleri tamamen çıkar amaçlı olduğu çok bellidir. Bu dosyanın aydınlanması için elimden geleni yapacağım. Beraatimi talep ediyorum. Tüm delillerin incelenmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

        25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Tarafların son savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Simge İvedi hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 25 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nazar, 7 yıl sonra kavuştuğu annesi ve kız kardeşiyle yaşayacağı Almanya'daki evinde görüntülendi

        Bursa'da, babası 33 yaşındaki Umut K. tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı 30 yaşındaki Rebecca S.'ye verilen 8 yaşındaki Nazar S., Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararı i...
        #Simge İvedi
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"