        Oyuncu Alp Balkan'a veda: Cenazede gözyaşları sel oldu - Magazin haberleri

        Oyuncu Alp Balkan'a veda

        'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canlandırdığı 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınan Alp Balkan, son yolculuğuna uğurlandı

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 14:41 Güncelleme:
        Alp Balkan'dan acı haber geldi. Film-San Vakfı, iki gün önce 56'ncı doğum gününü kutlayan oyuncunun vefat ettiğini duyurdu.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Balkan için öğle vakti Bakırköy Yenimahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        Oğlunun cenazesine tekerlekli sandalye ile katılan acılı baba, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

        "ÇOK ÜZGÜNÜM"

        Arkadaşı Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan oyuncu Süleyman Yağcı, üzüntüsünü "Erken gitti. 25 yıl yatalak annesine bakan bir evlattı. 95 yaşına babasına bakıyordu. Gerçekten çok az çıktı. Gerçekten çok acı. Gerçekten çok üzgünüm, keşke hiç tanımasaydım" sözleriyle dile getirdi. Balkan ile en sonra 4-5 gün önce turnede görüştüğünü söyleyen Süleyman Yağcıoğlu, "Aynı odada kaldık" dedi.

        "BİR GÜN ÖNCE TELEFONDA KONUŞTUK"

        Oyuncu Tuna Arman da "Alp melek gibi bir insandı. Bir gün önce telefonda konuştuk" ifadelerini kullandı.

        Alp Balkan'ın cenazesi sonrasında Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

        Alp Balkan, Gülben Ergen'e de vokalistlik yapmıştı. Ergen ve annesiyle çekilen bu pozu ise sosyal medya sayfasında yer alıyor.

