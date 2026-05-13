Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Anket: Almanların çoğunluğu, koalisyon hükümetinin yasama dönemini doldurmadan dağılacağını düşünüyor | Dış Haberler

        Anket: Almanların çoğunluğu, koalisyon hükümetinin yasama dönemini doldurmadan dağılacağını düşünüyor

        Almanya'da yapılan anket, halkın Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon hükümetinin 2029'a kadarki yasama dönemini doldurmadan dağılacağını düşündüğünü ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 13:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır

        Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalı için 5-11 Mayıs'ta yaptığı ankette, 2 bin 501 katılımcıya, Başbakan Friedrich Merz'in çalışmaları ve koalisyon hükümeti hakkında sorular yöneltildi.

        Buna göre, katılanların yüzde 43’ü CDU/CSU-SPD koalisyon hükümetinin 2029’un başında sona erecek yasama dönemine kadar ayakta kalacağını beklerken, katılımcıların yüzde 53’ü koalisyon hükümetinin bu tarihten önce dağılacağını düşünüyor.

        Ağustos 2025’te, hükümetin önceden dağılacağını bekleyenlerin oranı yüzde 43, 2029’un başına kadarki yasama dönemini dolduracağını düşünenlerin oranı yüzde 52 olarak ölçülmüştü.

        REKLAM

        "Başbakan Merz'in şu ana kadar yaptığı çalışmalardan memnunum" ifadesine katılımcıların yüzde 84’ü "hayır", yüzde 14’ü "evet" yanıtını verdi.

        Aynı şirketin 28 Nisan-4 Mayıs'taki anketinde, Merz’in çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 13, memnun olmayanların oranı yüzde 85 olarak tespit edilmişti.

        Aşırı sağcı AfD açık ara önde

        Ankete göre, Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 27 oy oranıyla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 5 puan önünde birinci sırada yer alıyor.

        Yüzde 22 ile ikinci sırada yer alan CDU/CSU, 23 Şubat 2025’te yapılan erken genel seçimde aldığı yüzde 28,6 oy oranının altında kaldı.

        Hükümet ortağı SPD'nin yüzde 12 oy oranında kaldığı ankette, Yeşillerin oy oranı yüzde 15, Sol Partinin oy oranı yüzde 11 oldu.

        CDU/CSU'nun 23 Şubat'ta yapılan erken seçimi kazanmasının ardından Başbakan Merz liderliğinde 6 Mayıs'ta SPD ile koalisyon hükümeti kurulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na rozet takıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"