        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hatay haberleri: Bir dakika arayla iki kez ölümden döndü! 6 yaşındaki Ata öğretmenleri sayesinde kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Bir dakika arayla iki kez ölümden döndü! 6 yaşındaki Ata öğretmenleri sayesinde kurtarıldı

        Hatay'da ilkokul öğrencisi Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası bir dakika arayla iki kez soluk borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan Korkmaz, öğretmenleri Erinç Pala ve Mehmet Kırat'ın uyguladığı Heimlich manevralarıyla iki kez hayata döndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilkokulda soluk borusuna 1 dakika içerisinde iki kez simit parçası kaçan Ata Korkmaz (6), öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevralarıyla kurtarıldı.

        DHA'daki habere göre olay; 22 Nisan’da saat 12.30 sıralarında Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. 1’inci sınıf öğrencisi Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası, soluk borusuna kaçtı.

        HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARDI

        Korkmaz'ın nefes almakta zorlandığını fark eden öğretmeni Erinç Pala, koridorda Heimlich manevrası uygulayarak parçanın çıkmasını sağladı.

        TEKRARDAN BOĞAZINA TAKILDI

        Rahat bir nefes alan öğrenci, sınıfa dönerek simidini yemeye devam etti. Saniyeler içerisinde simitten bir parça daha Korkmaz'ın soluk borusuna takıldı.

        İKİNCİ KEZ KURTARILDI

        Öğrencinin yardım istemesi üzerine bu defa yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat da yardıma koştu. Kırat'ın manevrası sayesinde öğrenci ikinci kez kurtarıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

