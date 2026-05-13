Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilkokulda soluk borusuna 1 dakika içerisinde iki kez simit parçası kaçan Ata Korkmaz (6), öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevralarıyla kurtarıldı.

DHA'daki habere göre olay; 22 Nisan’da saat 12.30 sıralarında Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. 1’inci sınıf öğrencisi Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası, soluk borusuna kaçtı.

HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARDI

Korkmaz'ın nefes almakta zorlandığını fark eden öğretmeni Erinç Pala, koridorda Heimlich manevrası uygulayarak parçanın çıkmasını sağladı.

TEKRARDAN BOĞAZINA TAKILDI

Rahat bir nefes alan öğrenci, sınıfa dönerek simidini yemeye devam etti. Saniyeler içerisinde simitten bir parça daha Korkmaz'ın soluk borusuna takıldı.

İKİNCİ KEZ KURTARILDI

Öğrencinin yardım istemesi üzerine bu defa yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat da yardıma koştu. Kırat'ın manevrası sayesinde öğrenci ikinci kez kurtarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.